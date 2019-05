Los resultados de las elecciones del pasado 26 de mayo dejaban a los madrileños con el nombre de un partido político en la cabeza: Partido Popular. Pese a la victoria de Manuela Carmena en el Ayuntamiento y la de Ángel Gabilondo en la Comunidad la suma es sencilla: la unión entre el PP, Ciudadanos y VOX sería suficiente para que la alcaldía pasase a manos de José Luis Martínez-Almeida (PP) y la presidencia de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso (PP).

Las redes se han volcado en buscar las causas por las que la derecha parece que gobernará en Madrid. Se han barajado varias teorías entre ellas la alta participación en los barrios que apoyan a la derecha, la fuga de gran cantidad de votos al abrir el abanico de partidos de izquierdas o el aprendizaje de los votantes del Partido Popular tras los resultados de las pasadas elecciones generales.

Lo cierto es que entre tanta hipótesis y estudio los tuiteros han decidido poner un toque de humor al resultado de las elecciones y han formulado su propia teoría: una hipótesis que explica victoria de la derecha en Madrid.

Mauro Entrialgo ha animado a la comunidad tuitera a descubrir los motivos de la victoria de la derecha en Madrid a través del teclado predictivo:

La culpa de que vaya a gobernar la derecha en Madrid es de la misma palabra que el resto de la casa pero yo no se si es que no se mete ahí si puede evitarlo is a great product for your business and your business is the best

— Jaime Vargas Sánchez (@NomadaJaime) 27 de mayo de 2019