Esta mañana, durante su intervención en Espejo Público, Fran Rivera ha generado una gran polémica con sus declaraciones respecto a la difusión del vídeo de Verónica, la mujer que se ha quitado la vida tras la viralizarse un video sexual suyo. Las palabras del ex torero han sido las siguientes: “No es de hombre hacer viral un vídeo así, pero los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo”. Además ha pedido a todas las mujeres que no manden vídeos de contenido sexual porque “donde llegan lo van a utilizar”.

Con estas declaraciones de nuevo se vuelve a poner el foco, la culpa, en la víctima, justificando así a los que difundieron el vídeo.

Como era de esperar, las declaraciones ha suscitado gran cantidad de comentarios tildándole de machista. El nombre de Fran Rivera es recurrente en las redes debido a sus comentarios machistas, homófobos y su simpatía por VOX.

Lo de Fran Rivera es cultura de la violación. Sí, eso que 'no existe'. Una vez más. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera sobre Iveco: "Los hombres, soy un hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo" MENTIRA. Habla por ti. No hablas por todos los hombres. (Des)aprendamos, eduquémonos, demostremos que ser hombre puede ser otra cosapic.twitter.com/2r2G7JkRCr — Pablo Padilla (@MaesePads) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera dice que "un hombre que ve un video así es incapaz de no enseñarlo" (refiriéndose al video sexual de la trabajadora que se ha suicidado). Por hombres como él se entiende y extiende como verdad que los hombres faltan al respeto y acosan a las mujeres porque "son así". — Bebi Fernández (@bebi_fernandez) 29 de mayo de 2019

Esto es repugnante: Fran Rivera culpando a la empleada de Inveco que se ha suicidado tras difundirse su vídeo sexual: "Los hombres no somos capaces de no enseñar un vídeo así si lo tenemos. No se puede mandar vídeos de ese tipo" https://t.co/YQVZT7HV1r — C. Otto (@ottoreuss) 29 de mayo de 2019

Aquí esta el video de Fran Rivera. Que cada uno juzgue por si mismo. pic.twitter.com/2gaO7U6oEM — Luni ☾✨ (@LunitaGH_) 29 de mayo de 2019

Fran Rivera: "Los hombres no somos capaces de no enseñar estos vídeos." Se hizo torero para poder tener luces... — Christian (@christian_gc97) 29 de mayo de 2019

Iba a escribir algo sobre la enésima cagada de Fran Rivera pero es que no hay palabras para describir la ignorancia y repugnancia que desprende este "señor". — Carmen (@CarmenHG__) 29 de mayo de 2019

"Los hombres no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo" ¡Qué asco Fran Rivera, qué asco! ☠️ pic.twitter.com/Xh3sN1De9J — Estefanía B. (@estefania93b) 29 de mayo de 2019