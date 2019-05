“Carmena se aferra a un resquicio legal para mantener la alcaldía”. Así titula el diario ABC una información publicada este jueves, en la que especula sobre qué pasará con el Ayuntamiento de Madrid tras el escenario abierto que dejaron los resultados electorales del 26M.

Pero, ¿A qué “resquicio legal” se refieren? Pues, nada más y nada menos que… a la ley electoral española (Ley de Régimen Electoral General). En concreto al artículo 196, capítulo IX, sobre la elección de alcalde, que establece que en la segunda vuelta de una votación se convierte en regidor el concejal que encabece la lista más votada (y que si hay empate se resolverá por sorteo). Un artículo de habitual aplicación.

Un titular que retuerce el lenguaje a más no poder, y que ha tenido multitud de respuestas en las redes sociales, donde muchos tuiteros han recordado que “no es un resquicio legal, es la ley”. Otros han recuperado otra contradicción: un editorial donde ABC defendía que debía gobernar la lista más votada. El texto, publicado cuando esto convenía a las derechas, aseguraba que dejar gobernar a la lista más votada "constituye una fórmula más justa, transparente y democrática".

No es un resquicio legal. Es la ley. Fin.

????????????Ese “resquicio legal” se ha utilizado centenares de veces en España. Es lo que permite desbloquear la falta de acuerdos cuando no hay mayoría absoluta en un consistorio.

Los mismos que talaron medio amazonas escribiendo sobre "pactos en los despachos", y la necesidad de que gobierne "la lista más votada" dicen ahora que la provisión de que si no hay mayoría gobierne quien encabece la lista con más votos, "un resquicio legal". Es de no creer. https://t.co/lo0ZDEaCSn

Esto no es ningún resquicio legal. Es una previsión de que si no hay acuerdo gobierna la lista más votada, algo que por cierto se defendía mucho no hace tanto. https://t.co/zwt2ewuG7G

— David Fernández (@naroh) 29 de mayo de 2019