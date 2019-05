Las respuestas más marcianas de alumnos, contadas por un profesor de Derecho

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Jacobo Dopico, ha publicado las respuestas más marcianas que se ha encontrado corrigiendo los exámenes de Derecho de sus alumnos.

Voy a contar alguna de las respuestas de exámenes más marcianas de los últimos tiempos. Algunas las he visto yo, otras me las han contado compañeros (de mi Universidad y de otras).

Algunas de las que me han contado NO ME LAS CREO. Pero como me las contaron, las cuento. — JacoboDopico_UC3M (@JUc3m) 30 de mayo de 2019

Atraco a un banco con armas simuladas (una de las cosas que tienen que responder es que la agravante de armas o instrumentos peligrosos no es aplicable). La mejor respuesta: como los ladrones ENGAÑAN (muestran armas falsas) para que les den dinero ¡los hechos constituyen ESTAFA! — JacoboDopico_UC3M (@JUc3m) 30 de mayo de 2019

Aquí los hechos me bailan, pero venía a ser algo así.

Un tío atraca una lancha, se baja y comete [no me acuerdo del delito en cuestión. Imaginemos que unas lesiones]. El/la estudiante le condena por [aquel delito] Y POR ROBO. ¿Por qué por robo? Porque ATRACA la lancha. — JacoboDopico_UC3M (@JUc3m) 30 de mayo de 2019

Llamamos "falsedad ideológica" a la consistente en mentir en los hechos recogidos en un documento.

PREGUNTA: ¿Puede un particular cometer delito de falsedad ideológica?

"No, porque ese delito sólo puede realizarlo alguien con una ideología determinada como, por ejemplo, un cura" — JacoboDopico_UC3M (@JUc3m) 30 de mayo de 2019

Al principio, las redes se lo han tomado a broma, ya que el profesor también ha compartido otras “marcianadas” que han vivido más profesores como esta, en la que un alumno responde que una “comisión por omisión” es “cuando te pagan dinero por cometer un delito”

Otra que me pasan: ¿Qué es la "comisión por omisión"? (= cometer homicidio, lesiones, etc. mediante una omisión, cuando eres responsable de que esa muerte o esas lesiones no ocurran).

Respuesta: es CUANDO TE PAGAN UNA COMISIÓN POR COMETER EL DELITO. https://t.co/DmepMnYM8B — JacoboDopico_UC3M (@JUc3m) 30 de mayo de 2019

En otro caso práctico, unos médicos separaban a dos bebés siameses, con lo que uno de ellos moría.

El alumno calificó los hechos como un DELITO DE SEDICIÓN, ya que impide la aplicación de las leyes (concretamente: el derecho a la vida de uno de los siameses). pic.twitter.com/82hVeAwFrH — JacoboDopico_UC3M (@JUc3m) 30 de mayo de 2019

Respuestas en exámenes que me cuentan: DEFINA EL PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA EN DERECHO PENAL.

????https://t.co/A8tH8DRlDH — JacoboDopico_UC3M (@JUc3m) 30 de mayo de 2019

Los profesores de derecho, al leer las disparatadas respuestas, han contado varias anécdotas con sus alumnos. Una profesora, compartía este gazapo ocurrido durante un examen:

Caso: un sujeto va por la calle y casualmente se encuentra con su peor enemigo, aprovecha el encuentro y lo mata. Respuesta: homicidio a título de dolo eventual porque todo surgió de la eventualidad del encuentro. — Dra. MKamilaCorreaFlórez (@MKamilaC) 31 de mayo de 2019

Una profesora de lengua ha contado la respuesta más disparatada que ha visto en un examen:

Examen de lengua:

Escribe los significados de las siguientes palabras:

- Hacendado: Perteneciente o relativo a Mercadona.

Han pasado más de 20 años y aún me descojono cuando me acuerdo ???? — Maremoto (@Kperussa) 30 de mayo de 2019

Pese al humor de los comentarios, algunos tuiteros han mostrado su preocupación por las respuestas citadas, aunque la creatividad de los alumnos no tiene precio.

Jacobo, tengo más de 50 recogidas... algunas memorables como “la posición degradante” en la comisión por omisión... El concurso medía interpretado como el “tío que coge a una mujer, la viola, la viola, la viola, así repetidas veces hasta que la mata...” y un sin fin más ????????????‍♂️ — Miguel A. Núñez BIL (@miguelnpaz) 31 de mayo de 2019

Gran hilo. Ayer corrigiendo una pregunta sobre policia y bases de datos de ADN en UK dice el estudiante que va a empezar explicando qué es el ADN y suelta: "DNA is what makes you, you." Ganamos un abogado pero perdemos un poeta. Y recuerdo otro año: "Como dijo Locke en 2005..." — Ana Cannilla (@AnaCannilla) 30 de mayo de 2019

Y luego dicen que la carrera de derecho y los abogados no somos creativos...yo mantengo que es una opción profesional de lo más creativa, ¡las paparruchadas que te puedes inventar! A veces hasta medio suenan bien... — Raquel Vazquez (@vazquezllorente) 30 de mayo de 2019