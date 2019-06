La inesperada muerte de Jose Antonio Reyes, exjugador de la selección española y de varios equipos españoles, ha sacudido con fuerza las redes sociales. Los tuiteros han recordado con emoción algunas gestas deportivas..., y también algunas polémicas en las que se vio envuelto el jugador andaluz.

Por ejemplo, uno de los momentos más gloriosos de su carrera, cuando hizo campeón de liga al Real Madrid gracias a un gol frente al Mallorca. Reyes, cuestionado durante toda la temporada, puso un broche de oro a una liga que aún se recuerda y que se recuerda como "la liga de Capello" o "la liga del Tamudazo".

Otros recuerdan su palmarés, con cinco copas de la UEFA.

Reyes fue uno de los fichajes más caros de su época, y salió de Sevilla para compartir delantera del Arsenal con Henry, mítico jugador francés.

Precisamente, compartir vestuario con Henry le trajo una de las mayores polémicas de su carrera: Luis Aragonés dejó un momento muy controvertido cuando, en una concentración de la selección, el entrenador se acercó al jugador y le dijo: "Usted es mejor que el negro", así como otras lindezas.

Muchos compañeros de selección y de profesión han querido despedirse del sevillista.

I’m devastated to hear the sad news about José Antonio Reyes. Wonderful player, superb team mate and exceptional human being. I wish his family and friends continued strength and courage to get through this difficult time. #takenfartoosoon

— Thierry Henry (@ThierryHenry) 1 de junio de 2019