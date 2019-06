¿Puede facturar 100.000 euros un ‘rider’ de Glovo y Deliveroo? “No lo se Rick, parece falso”

Sigue la polémica por las condiciones de trabajo de los repartidores de comida de empresas como Deliveroo o Glovo. A la muerte de un rider hace unos días se suma ahora el juicio al que Deliveroo se enfrenta, tras ser acusada por la Tesorería de la Seguridad Social de tener repartidores como “falsos autónomos”.

Ahora, la defensa de esta compañía ha dado un curioso argumento para defenderse de las acusaciones. Según han recogido diversos medios de comunicación, el abogado de Deliveró, Román Gil, asegura que algunos riders llegan a facturar hasta 100.000 euros. Según estos medios, Gil ha explicado que estas compañías cuentan que uno de estos riders facturó 56.000 euros a una empresa y 45.000 a otra. Según estas mismas fuentes otro facturó 50.000 y 34.000 euros. Unas cifras que parecen ciencia ficción, a tenor de los relatos habituales de los trabajadores (que hablan de entre dos y cuatro euros ganados por envío).

Llámales desconfiados, pero los tuitero no se lo han creído y han hecho sus propias interpretaciones de estas declaraciones:

He visto ficciones en HBO y Netflix mejor construidas. Aficionados — ????ing ????ob ????‍☠️ (@KingMobcn) 31 de mayo de 2019

entonces no son riders, son camellos! — Salla (@Sallamachine666) 1 de junio de 2019

A 3 euros el reparto. La NASA los investiga para motores supralumínicos https://t.co/FRKGnZ2RGc — Letrado Extraño. The return of the laboralista (@Subnorbook) 31 de mayo de 2019

Nota: la única manera de facturar eso es que el "rider" subcontrate los repartos quedándose un %, como en el caso del chico de BCN que murió el otro día repartiendo. Y necesita a varios. No hace falta decir que es ilegal hasta el punto de ser un delito. — Letrado Extraño. The return of the laboralista (@Subnorbook) 31 de mayo de 2019

Aquí se les ve como están repartiendo el pedido pic.twitter.com/EouXVtInjs — ni dios, ni patria, ni rey, ni amo ???????? (@matrice__) 31 de mayo de 2019

Si, el otro día vi a Amancio Ortega repartiendo en bici, no te jode — Cristina (@crisdromeda) 31 de mayo de 2019

*Imagen congelada*

(Se oye una voz en off):

-Se preguntarán como llegué a ser uno de los hombres más ricos del planeta, que acabó convirtiéndose en Batman. Todo comenzó cuando con veinte años era rider en Glovo y facturaba unos 100.000 euros al año... pic.twitter.com/dkxma0mHD2 — Sargento de Hierro (@MeoNapalm) 1 de junio de 2019

Creo que querían decir:

Hay riders que nos hacen facturar 100.000€ — Berna (@BernabeCD) 1 de junio de 2019

El único rider que se levanta 100.000 pavos al mes pic.twitter.com/zapI94Sg4k — Profesor Umpolung (@magmatrax) 1 de junio de 2019

Rider de Glovo facturando 100.000 euros. pic.twitter.com/FMO0cMskx9 — Letrado Extraño. The return of the laboralista (@Subnorbook) 31 de mayo de 2019

Yo conocía a un “Rider” que cobraba 100.000 euros, pero murió. Ahora le llaman Rider in the Sky — ComoEscarpias (@CEscarpias) 1 de junio de 2019

Según datos de las propias plataformas (dice el artículo) los riders facturan 12.000€/año por 25h de trabajo a la semana, o sea, que esos de a 100.000€/año habrían trabajado 29h cada día. Sin descanso. Todos los días del año. https://t.co/yAuZzk9xGF — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 1 de junio de 2019