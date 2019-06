El pasado 16 de mayo el cocinero Dabiz Muñoz, publicó un vídeo en Twitter en el que se mostraba un pescado abierto por la mitad. El vídeo (publicado primero por el cocinero mexicano Ricardo Muñoz) muestra cómo va sacando varios tapones de botellas, trozos de plástico e incluso un peine de la tripa del animal.

Con la publicación de este vídeo, ambos cocineros intentaron concienciar a la sociedad sobre la importancia de no tirar basura al mar. “Estamos matando al Planeta Tierra, nuestro hogar” explicaba el cocinero mexicano.

Esto es muy fuerte, muy terrible, mucho miedo... pic.twitter.com/Nu9Ex2JBdr — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 17 de mayo de 2019

De nuevo, la polémica ha saltado tras la publicación de unas imágenes que muestran un envoltorio de chocolatina encontrado en la playa, y en el que se puede leer la fecha de caducidad: 27-09-86. Pese a la fecha, el envoltorio se conserva prácticamente nuevo y esto ha generado una polémica en la red: ¿Puede aguantar un plástico más de treinta años sin decolorarse?

Ya sea una imagen real o un montaje, lo que sí está claro es la importancia de reciclar y no tirar basura al mar.

Mars bar wrapper found on the beach from 1986, but looks like it was tossed out yesterday.

It can take up to a 1000 years for plastic to decompose, that is of course if they ever do. pic.twitter.com/9m1cST9ILy — Ali Slim (@Alislim999) 30 de mayo de 2019

(El envoltorio de la barra de Mars se encuentra en la playa desde 1986, pero parece que fue arrojado ayer. Puede tomar hasta un 1000 años para que el plástico se descomponga)

El tuitero, que ha subido la foto, ha sacado las imágenes de un vídeo publicado por Beach Guardian.

Beach Guardian, una asociación de Reino Unido, se dedica a limpiar la basura de las playas y a grabar el tiempo que tarda en descomponerse para concienciar a la ciudadanía de la importancia del reciclaje.

Para que nos hagamos una idea, los materiales orgánicos tardan unas cuatro semanas en descomponerse, mientras que el papel oscila entre los 8 meses y el año.

Para que los chicles se deshagan por completo, debe pasar un mínimo de 5 años. Las latas de aluminio pueden tardar hasta 100 años, dependiendo del grosor y el material.

Y si hablamos del plástico el tiempo de descomposición se alarga; una bolsa puede tardar 150 años en descomponerse, y una botella 450 años.

The plastic can sustain that long a time and resurface. And that is highly concerning. But something isn't right. The coloured print cannot sustain that kind of salt-induced-humidity. The print should have faded big time. Something doesn't add up. — Boondock Saint (@Arqtik) 31 de mayo de 2019

(El plástico puede sostener que largo un tiempo y resurcara. Y eso es muy preocupante. Pero algo no está bien. La impresión de color no puede sostener ese tipo de humedad inducida por la sal. La impresión debería haberse desvanecido en gran momento. Algo no se agrega.)

Bestial! Crec que no acabem de ser conscients de la gravetat del problema.... — Carles Aguilar C. (@charlyplanter) 31 de mayo de 2019

(Bestial! Creo que no sólo somos conscientes de la seriedad del problema....)

Woaaaah we srsly need to take care of our ocean before its too late — roseliza ???? (@_superrrRose) 31 de mayo de 2019

(Necesitamos seriamente cuidar de nuestro océano antes de que sea demasiado tarde)