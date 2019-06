¡Buenos días, amiguis! Aún es martes…

Algunos de vosotros estáis con la selectividad, creo. Ánimo, no es para tanto

"No os pongáis nerviosos con selectividad, es rellenar un papel, nadie se ha muerto" Yo: pic.twitter.com/zt5NWbxDZ0 — hola caracola (@_itsniall) 2 de junio de 2019

Antes de empezar, ¿habéis oído lo último de Letizia Sabater?

¿Ya oiste lo nuevo de Leticia Sabater?

- No, yo prefiero esperar a que salga la película..... — HUMOR CANALLA (@jcarlos2001) 4 de junio de 2019

Tranquilos que no vamos a hablar de ello. Aquí empieza y aquí acaba todo lo que tenemos que decir sobre este asunto:

Hoy tenemos muchas noticias que comentar. En lo político seguimos con lo de los pactos. Al final parece que Ciudadanos, con mucho disimulo y lo que quieras, se va arrejuntando con los que ya suponíamos: la derecha y la ultraderecha

Avanzan las negociaciones de pactos en el centro derecha. pic.twitter.com/ErhxWTtCvC — Tecnología del botijo (@TecnoBotijo) 4 de junio de 2019

Respecto al juicio al Procés, la Fiscalía ha endurecido el discurso sobre la rebelión y ahora dice que fue “un golpe de Estado"

¿Por qué decir "fue un golpe de estado", que ya no impresiona a nadie, cuando puedes decir, por ejemplo, "fue una guerra termonuclear"? pic.twitter.com/UYK6jfP208 — El Jueves (@eljueves) 4 de junio de 2019

También hablan de "un alzamiento con violencia”. Poca broma…

No se invadió Irak, no se rescató a la banca, no hay presos políticos, Casado estudió en Harvard, VOX es centro derecha, no se habla castellano en Catalunya, la policía no pateó a nadie el 1O, el rey se jubila y no trabajará más y en Catalunya hubo un golpe de estado violento. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 4 de junio de 2019

Y no todo son malas noticias. Aquí va una buena: el paro baja en 84.075 personas en mayo hasta marcar mínimos desde 2008

En el apartado tenológico, este lunes Apple presentó nuevos productos en su conferencia de desarrolladores.

Lo último de Apple es un 30% más rápido y un 60% más caro — Aitor (@Udaiso) 4 de junio de 2019

Algunos con un diseño totalmente innovador, como su nuevo Mac Pro.

Estoy teniendo una fuerte discusión con un amigo. ¿Vosotros cómo llamáis a esto?

❤ Mac Pro

???? Rayador de queso pic.twitter.com/61JI6vTIRO — Desatranques Jaén® (@DesatranqueJaen) 4 de junio de 2019

Otro diseño que no ha acabado de calar en las redes ha sido el de la nueva camiseta del Barça

—PUTO DISEÑADOR HORMONADO CAGÓN DE MAZAPÁN ANDATE A LA RECONCHA DE TU MADRE pic.twitter.com/vf1ER58YJh — Quim Monzó (@QuimMonzo) 3 de junio de 2019

Llamadme observador, pero creo que hay gente en las redes a la que no le acaba de gustar del todo

– Cariño, se acaba de cagar el perro.

– Es la nueva camiseta del Barça. — Bien (@TraedRuffles) 3 de junio de 2019

Lo cierto es que a Messi no le favorece mucho…

Cuando se te escapa el globo de Bob Esponja. pic.twitter.com/X5NxeGaXHA — Un Vampiro Andalú (@UnVampiroAndalu) 4 de junio de 2019

Pero si de algo se ha hablado hoy ha sido de la decisión del Tribunal Supremo

Y es que el Alto Tribunal ha acordado suspender la exhumación de Franco

Sentencia del Supremo que paraliza la exhumación de Franco pic.twitter.com/lJo81ZoipC — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 4 de junio de 2019

Pues ya es mala suerte que para una vez que el supremo se da prisa en dictar una resolución, tenga que ser la de no dejar desenterrar los huesos de Franco. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 4 de junio de 2019

El Supremo acuerda por unanimidad que sigamos viviendo en 1975 — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 4 de junio de 2019

Vamos, que Paco seguirá en el hoyo

Qué haces aquí afuera? Tira pa' dentro, coño, que el Supremo ha dicho que no salgas!! pic.twitter.com/C6NT5ZGmti — The Raven (@the_raven77) 4 de junio de 2019

La momia no verá la luz de momento pic.twitter.com/4q9OQslmzz — Creator Pijua (@pijua76) 4 de junio de 2019

Cuesta menos echar de su casa a una familia sin recursos que a Franco. — Dani Bordas (@DaniBordas) 4 de junio de 2019

¿Es el de Franco el primer desahucio paralizado por el Supremo? #pregunto — Àngel ????️‍???? (@angel_simon) 3 de junio de 2019

Parecía que sí, pero luego no...

¡¡Van a sacar a Franco del tupper!! / El Supremo suspende la exhumación de los restos pic.twitter.com/12naApJhJU — La Vida Moderna (@vidamoderna) 4 de junio de 2019

Franco iba a salir pero al final no. Franco es yo un viernes por la noche. — Modesto García (@modesto_garcia) 4 de junio de 2019

Franco saliendo del Valle de los Caídos. pic.twitter.com/KVLmfJ1w8F — Olalá de fua (@olaladefua) 4 de junio de 2019

“No me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestro Franco”. pic.twitter.com/x8Mdjlo4on — Dr. Garco (@angel_garco) 4 de junio de 2019

El Supremo ha estimado aceptar la petición de la familia de paralizar cautelarmente la decisión del Gobierno

En Alemania los Hitler se cambiaron de apellido aunque no fueran parientes del dictador, en España los Franco tienen títulos, prebendas y pleitean contra el gobierno. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 4 de junio de 2019

Pues si los herederos de Franco y la fundación Francisco Franco se alegran tanto que vaya a seguir allí enterrado, que paguen ellos el mantenimiento del Valle de los Caídos, ¿no?. — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 4 de junio de 2019

Y, ojo, el auto que paraliza la exhumación del dictador dice que Francisco Franco fue "jefe del Estado" desde el 1 de octubre de 1936

El auto del Supremo dice que Franco fue jefe del Estado desde 1936. ¿Los magistrados no saben Historia? Habrían palmado en el examen de selectividad. — Lucía Méndez Prada (@LuciaMendezEM) 4 de junio de 2019

En octubre de 1936 reconocían a Franco como jefe del Estado Hitler, Mussolini y los actuales miembros del Tribunal Supremo español. Que la mierda cubra la memoria de todos ellos. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) 4 de junio de 2019

Dice la justicia española que lo de Catalunya fue un golpe de estado contra Francisco Franco, ganador de las elecciones en el 36. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 4 de junio de 2019

Aún recuerdo aquellas elecciones en la que Franco ganó por mayoría absoluta. — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 4 de junio de 2019

Les ha faltado un "Jefe del Estado por la gracia de Dios"...¡Ya puestos a decir gilipolleces! — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 4 de junio de 2019

Seguro que se trata de un error y han querido decir: "el Jefe del Golpe de Estado". — Bob Estropajo (@BobEstropajo) 4 de junio de 2019

Vaya, hombre, con las ganas que teníamos…

Tengo ganas de que exhumen a Franco para ver si realmente tenía el culo blanco. — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 4 de junio de 2019

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

