Siguen las reacciones en torno al registro de la jornada laboral, algo tan revolucionario (modo ironía on) como controlar que los trabajadores hacen las horas por las que se les paga y no más.

Este miércoles, en Antena 3 Noticias se hacían eco de la ‘polémica’ recogiendo las quejas de los hosteleros por tener que cumplir esta norma. Unas quejas que vienen a demostrar (involuntariamente) que parece que efectivamente esta medida era totalmente necesaria.

En el vídeo, centrado únicamente en demostrar las quejas, el reportero llega a asegurar que esta medida la estamos notando en los horarios de apertura y de cierre, “y eso a quien afecta es al cliente que ya no tiene garantizada la tertulia interminable”. (El conocido Derecho Humano a una tertulia interminable, claro)

Pero quizá lo más estrambótico son estas declaraciones de un hostelero, totalmente sorprendido con los derechos de los trabajadores: “Cuando llega el horario de su hora de marcharse se tiene que marchar”. Inenarrable.

El tuitero Anacleto Panceto reparó en la pieza informativa, por llamarla así, y la comentó en las redes:

Me cago en mi puta vida.

Su tuit ha tenido miles de reacciones y decenas de comentarios que, en su mayoría, han optado por la ironía:

Lo de la hostelería es brutal. La inacción por parte de los inspectores de hacienda ha creado un monstruo. No puede ser que los currantes tengamos que hacer de policias y de detectives para que esta gente cumpla la ley.

Me imagino al camarero diciendo "y a final de mes, el dueño solo me paga por lo que he trabajado".

— casiopeo (@solduga) 5 de junio de 2019