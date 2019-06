Santiago Abascal quiso mostrarse bravo, pero la cosa no le salió bien. El líder de Vox aprovechó una entrevista con EsRadio, en la que le preguntaron sobre posibles pactos de Gobierno, para avisar a Ciudadanos de que su formación nunca aceptará "chantajes", en referencia a que su partido no sería “cómplice de la tomadura de pelo ni del cordón sanitario” que los naranjas, a su juicio, les quiere imponer.

El problema es que Abascal no supo (o quiso) interpretar bien un famoso dicho popular. "A mí me ponen entre la espada y la pared y cojo la espada", dijo, con lo que pretendía, tal como aseguró, defender la postura de sus votantes. "Es que la espada la tiene cogida otro", le tuvo que recordar una de las colaboradoras del programa.

Está por ver si los votantes de Vox también hacen esa interpretación tan peculiar de la expresión o si, por el contrario, preferirían coger la pared. Mientras esperamos a que decidan, os dejamos con algunas de las muchas bromas y comentarios que circulan por Twitter a costa de Abascal y su frase:

Que alguien le explique al de la derechita valiente el significado de la expresión "entre la espada y la pared". Que oyen hablar de espadas, pistolas, escopetas, etc. y se vuelven locos https://t.co/Acm1RDg5LH

Abascal:

"Es que, a mí, me ponen entre la espada y la pared y cojo la espada".

Lástima que, cuando Aguirre le puso en el dilema de escoger entre no hacer nada y no hacer nada cobrando 85.000 €, no escogiera lo primero. #LosDesayunos

— Lalija (@el_magom) 5 de junio de 2019