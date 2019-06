La pensión que recibe Juan José Cortés ha levantado polémicas y suspicacias en torno a retribuciones que también se deberían cobrar.

De esta manera, desde varias cuentas de Twitter se han querido recuperar historias de personas que no reciben ninguna ayuda del Estado, así como una denuncia para reformar y mejorar la Ley de Dependencia.

Una tuitera, de nombre Luna, revela otras injusticias que ella ha podido llegar a ver. Jueces que han descartado ayudas a personas que, según ella, realmente lo necesitaban.

Estoy indignadísima con que Juan José Cortés esté recibiendo la ayuda de incapacidad permanente absoluta. Soy psicóloga forense y en mis prácticas del máster asistí a un juicio vergonzoso sobre este tema. Abro hilo ???? — Luna ???? (@JessieKeehl) 6 de junio de 2019

Un chico jovencísimo tenía una enfermedad crónica, que le debilita al extremo el sistema inmunitario. Tanto es así que perdió un ojo de adolescente por una infección. Desde pequeño tiene una leve discapacidad intelectual, que le impedía ponerse al ritmo de la clase — Luna ???? (@JessieKeehl) 6 de junio de 2019

Sufría las burlas de sus compañeros por su aspecto (la enfermedad le hacía tener una cara algo deforme) y todo ello le llevó a una profunda depresión con intentos de suicidio. La psicóloga afirmó en el juicio que ni siquiera estaba preparado para un empleo con apoyo — Luna ???? (@JessieKeehl) 6 de junio de 2019

Bueno, pues jamás le han dado la incapacidad (únicamente la ayuda por discapacidad y da gracias que le reconozcan mín33) y el abogado del INSS afirmaba que estaba completamente preparado para llevar un trabajo normalizado. Y así fue la decisión del juez: no le dieron la absoluta — Luna ???? (@JessieKeehl) 6 de junio de 2019

Y ahora veo al Juan José Cortés que tiene la absoluta por "hernias y depresión" venga no me jodaaaas, lo único que veo es que huele todo esto a...bueno, y podría contar otras mil historias de los juzgados de lo social, pero esa es la que más me marcó (cierro hilo) — Luna ???? (@JessieKeehl) 6 de junio de 2019

Otro caso es el de Soledad, que denuncia que su madre sufre Alzheimer pero que ni eso ha servido para que cobre algo de la Ley de Dependencia, donde llevan dos años en espera.

HILO

Mi madre sufre Alzheimer en grado severo, está encamada, con sonda nasogástrica, ha perdido la movilidad de un brazo por una lesión y se le han atrofiado las piernas. No cobra ni un euro por incapacidad y llevamos casi dos años esperando la Ley de Dependencia. — Soledad (@SoleBurAr) 8 de junio de 2019

Yo llevo 3 años en paro, dedicándome en exclusiva a sus cuidados, padezco depresión y no cobro absolutamente nada.

Me duelen las manos de llamar a puertas pidiendo ayudas y en ningún sitio me dan ninguna respuesta. — Soledad (@SoleBurAr) 8 de junio de 2019

Ahora explicadme de forma clara y sencilla la paga por incapacidad total del diputado Juan José Cortés. — Soledad (@SoleBurAr) 8 de junio de 2019

Esto no interesa a nadie, pero a mí me duele el alma al verla cada día peor y me mata la impotencia por no poder hacer nada, mientras leo cosas como esa y mientras veo que nuestros representantes instituciones miran para otro lado. — Soledad (@SoleBurAr) 8 de junio de 2019