Sorpresa máxima, incredulidad total, giro inesperado… O, mejor dicho, no. Ciudadanos ha levantado el veto al partido ultraderechista Vox y la noticia no ha pillado desprevenido a nadie. Este domingo, el candidato del partido naranja a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, mantuvo una reunión con Rocío Monasterio, autora de frases como: “Llevaría el Orgullo Gay a la Casa de Campo” o “los amigos de Isa Serra hablan de zoofilia a niños en los colegios”.

Según el partido de Rivera, en la reunión solamente “se han conocido” y han podido “hablar dentro de un clima cordial”. Al parecer lo han dicho sin reírse. No hace falta retroceder más de una semana para ver cómo representantes de Ciudadanos rechazaban sentarse a negociar con la ultraderecha. Tampoco hacía falta mucha imaginación para ver lo que podía pasar, recordando lo que pasó en Andalucía.

En las redes, la reacción ha sido una mezcla de crítica y afilada ironía:

-Ciudadanos no va a pactar con Vox lo que no haya que pactar, y lo que no haya que pactar se pactará pactando, porque solo sin pactar se puede pactar para que se pacte sin pactar pero pactando... -¿Pero qué dice...? -Yo que sé ya!!! #FelizLunes pic.twitter.com/aIgkATKXki

Albert Rivera dijo que no pactaría con Sánchez y pactó. Cuando la investidura fracasó, dijo que no pactaría con Rajoy y pactó.

Me parto el culo. A la misma hora que este hombre me estaba diciendo muy digno que Ciudadanos se negaba a hablar con Vox, Ciudadanos estaba hablando con Vox: https://t.co/8iPCPsCeIa

The Orange is the new Fach. pic.twitter.com/TQ6F9ZNUVE

