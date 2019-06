“Lo que mi madre y mi abuela tenían que hacer, alimentándome a mí, a mi hermano, mi primo, mis otros primos pequeños... Levantarse a las cinco de la mañana e ir a trabajar para tener una taza de cereales con un poco de leche para mi hermano, mi familia, eso es presión. Eso es presión para mí”. Es la respuesta del base estrella de los Toronto Raptos, Kyle Lowry, en una reflexión que se ha hecho viral.

El jugador, cuyo equipo está a a una victoria de proclamarse campeón de la NBA, creció en uno de los barrios más violentos de Philadelphia y encontró su refugio en el baloncesto. La respuesta, que está dando la vuelta al mundo, la dio durante una rueda de prensa cuando una periodista le preguntó: “¿Puedes darme una definición de presión? ¿Qué es lo que piensas sobre ello?”.

Joder, lo puede decir más alto, pero no más claro.

No se. Creo que ha dicho algo obvio no? Que cualquiera dice. Parece que al ser famoso y jugador de la nba... haya descubierto algo.

No lo ha descubierto es que probablemente se haya criado pasando hambre muchas veces y rezando para que no le entre un cáncer porque no iba a poder pagar el tratamiento.

