Ya es martes...

Venga, que ya queda menos para el viernes

Antes de nada, ¿habéis visto la serie Chernobyl?

Aquí seguimos con todo el lío de los pactos. Nos espera una semana ajetreada con este tema

Bueno, pues está hecho: el candidato de Ciudadanos, Juan Trinidad, elegido presidente de la Asamblea gracias a (redoble de tambor) ¡los votos de PP y Vox!

¿Pero, pero, pero? ¿Pero qué ha pachado?

Aguado se reúne con Monasterio. VOX tiene ya un sillón en la Mesa de laAsamblea de Madrid. Cs presidirá la Cámara regional, pero no hombre no... Ciudadanos no ha negociado ni pactado con la ultra derecha

Pero si Albert dijo...

¡Pero si no iban a pactar con la extrema derecha y su palabra era muy creíble!

Y el fascismo era una cosa muy mala…

Si Aguado y Monasterio sólo se habían reunido para conocerse y nada más…

Pero bueno, por favor… Pero si el Albert salía con bandericas gays y todo…

Y eran la regeneración sensata

Por cierto, ¿hay alguna palabra para expresar lo contrario a sorpresa?

¿PP y Ciudadanos formando pactos de perdedores y no dejando gobernar a la lista más votada? I can’t belive it!

¿Ciudadanos pactando de nuevo con la ultraderecha? Totally unexpected...

Con los mismos que celebraban su resultado en las elecciones con una frase falangista...

Es más, ¿Albert diciendo una cosa y luego haciendo la contraria? Eso sí que no cuadra

Cada vez que digo solemnemente "me tomo una y para casa" y luego pasa lo que pasa, me siento identificado con Albert Rivera.

¿Es todo un error o cabe la posibilidad de la derecha en España no tenga remilgos con la ultraderecha machista y xenófoba? Complicado dilema...

Seamos sinceros por un momento: sólo hay una persona en este país que se haya sorprendido

Y, bueno, no nos olvidemos del PP que lo suyo también es de traca

Llamadme sagaz pero creo que ya se olía un poco la tostada

Y bueno, en otro orden de cosas, Sánchez e Iglesias se han reunido y han acordado acordar algo

Veremos en qué queda todo esto…

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Legend says the kitty is still floating until now ???? pic.twitter.com/kuA9Oa7JTU

— Cats Bible ???? (@CatsBible) 10 de junio de 2019