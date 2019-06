La educación es un proceso largo que comienza siendo impartida por la familia y luego por la escuela. Se necesitan ambos componentes para un buen desarrollo tanto personal como educativo.

La educación que se recibe en la escuela no es suficiente para el desarrollo pleno, y por eso, un profesor de Lengua Española ha hecho un hilo para explicarlo.

Para ello ha utilizado cuatro casos reales : el de David, Clara, Toni y Adrián

Con el caso de David explica cómo los hijos que viven de forma normalizada el tabaco tienen más posibilidades de empezar a fumar.

Los padres de David, adolescente de 16 años, son fumadores. Hasta donde él puede recordar, siempre los ha visto con un pitillo entre los dedos. Ya no percibe el olor a humo del salón, de la cocina o de su propia habitación. De hecho, sus propios libros y apuntes huelen a tabaco. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

El el bar de debajo de casa le permiten sacar las cajetillas para sus padres. Hay confianza.

Un buen día, David empieza a fumar. No es que sus progenitores lo hayan incitado a ello, no, pero, al fin y al cabo, se ha criado entre cigarrillos. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Luis, el tutor de David, va a dedicar cuanto sesiones de tutoría (es decir, un mes entero) para trabajar con la clase la prevención de drogodependencias. Ha hecho cursillos sobre el tema y lo va a enfocar desde el visionado de alguna película. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Además, es biólogo. Punto a su favor. Si fuera de Lengua, lo tendría un poco peor.

Un buen día, la madre de David descubre un cenicero en la habitación de su hijo. Era de esperar, piensa. Bueno, ya tendrá tiempo para dejárselo. Es joven. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Con el caso de Clara habla del sobrepeso y la comida basura.

Clara desayuna bollería industrial todos los días. No lleva bocadillo al instituto. Prefiere comprarse un trozo de pizza o unos gusanitos. Algunos días no almuerza. Empieza a tener sobrepeso y es consciente de ello. En casa come a la carta. No prueba la verdura ni el pescado. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Para sus padres resulta mucho más cómodo darle lo que le gusta, a menudo alimentos precocinados. Llegan muy tarde del trabajo y no pueden hacer milagros. Cosas de la adolescencia. Tarde o temprano le cambiará el metabolismo. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Su profesor de Educación Física incide siempre que puede en la importancia de seguir una dieta saludable. Sin embargo, tres horas a la semana no cunden demasiado. El temario es amplio. Hay mucho que hacer. Clara se siente mal. No le gusta su cuerpo y lo esconde. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Esta noche, para encontrarse mejor, le pedirá a su madre dinero para ir a una hamburguesería. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Con el caso de Toni explica la violencia de género y la pornografía.

Los padres de Toni no hablan: se gritan. Desde siempre, han tendido una relación difícil. El chico ha asimilado los insultos y las faltas de respeto como algo propio de la vida en pareja. Toni tiene novia, y empieza a reproducir lo que ha visto en casa durante toda su vida. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Todos los días le revisa el móvil. Necesita saber en cada momento dónde está Paula. Es suya. Además, es consumidor habitual de pornografía. En su habitación hay televisión, ordenador y móvil sin restricciones. Es su castillo, ahí no entra ni Dios. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

La mujer debe satisfacer al hombre a todo costa. Es lo normal.

En el instituto de Toni han organizado, en colaboración con uno de los centros de salud de la localidad, unas jornadas sobre educación sexual. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Dos enfermeras muy simpáticas les han hablado de la prevención de embarazos no deseados, de prácticas y comportamientos sexuales de riesgo, de respeto, de libertad sexual. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Toni alberga una fantasía a la que da salida a través de las pantallas: el sexo en grupo. Algún día probará cómo es eso. Con su novia no, claro. A Paula solo la toco yo. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Y por último, con el caso de Adrián explica la temeridad al volante.

Adrián va en moto al instituto. Le gusta hacer caballitos y zigzaguear por la ciudad. Su padre es un conductor agresivo: grita, se desespera, insulta a los demás y jamás asume un solo comportamiento inadecuado al volante.

Adrián tuvo una charla el otro día. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Un policía llegó acompañado de un chico joven en silla de ruedas. –Yo era como vosotros –les dice. –Invulnerable. Miradme ahora.

«Pringaos», piensa Adrián. A mí eso no me pasará nunca. Yo controlo. Esa misma noche ha quedado en el polígono industrial con sus amigos — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

para hacer una carrera con las motos.

David, Clara, Toni y Adrián conviven con ejemplos perniciosos todos los días. Solo en el instituto han encontrado un cierto contrapunto. Sin embargo, cuantitativamente es insuficiente. Pero ¿la misión de la escuela no es precisamente esta? — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

El hilo ha sido aplaudido por muchos usuarios aunque también ha recibido alguna crítica.

En mi opinión, no. Todos los profesores aprovechamos cualquier situación para transmitir valores deseables, todos. Sin embargo, somos especialistas en nuestras asignaturas. Nos debemos, sobre todo, a la transmisión de conocimientos. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Recalco: accedemos a la profesión como especialistas en un determinado campo del saber. Por otra parte, no conviene perder de vista que la educación es el único ascensor social al alcance de todos. Es cierto que algunos pocos alumnos, dadas sus condiciones socioeconómicas, no — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

necesitan subirse a él. Sin embargo, para una mayoría, no hay alternativa mejor que el conocimiento para mejorar su vida en todos los órdenes.

La escuela no puede ser el cajón de sastre de la desidia social. No la podemos cargar con la vergüenza de nuestra incompetencia. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

¿Queremos que sea un club social? Imagino a unos cuantos ejecutivos encorbatados frotándose las manos. Somo unos comodones y unos inconscientes: abjuramos de nuestra responsabilidad, se la adjudicamos a otros y nos ponemos los primeros ante la ventanilla de reclamaciones. — Carlos ???????????????? (@CarlosGaMart) 10 de junio de 2019

Mañana voy a leer con tu permiso el de Luis y el de Clara en clase pic.twitter.com/AZB5ZkNihl — angie contreras (@sitangie_co) 10 de junio de 2019

No se cuantos de los que han respondido son docentes (yo no lo soy) pero que falta de comprensión lectora, es un ejemplo de miles de situaciones que se viven a diario en la escuela, Carlos no dice que por eso se está rindiendo con ellos, yo lo aplaudo me parece muy acertado. — Johabo (@johabo01) 10 de junio de 2019

Esta claro que los padres tenemos un papel fundamental en el desarrollo de nuestros hijos y que debemos esforzarnos en ser un buen ejemplo para ellos en todo momento, luego ellos tomaras sus propias decisiones, pero hay que sentar bases fundamentales. — Kitty entre horas (@kristynamas) 11 de junio de 2019