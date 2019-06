Lo ocurrido con la colaboradora de Público, Desirée Bela-Lobedde, ha puesto de nuevo el debate del racismo cotidiano sobre la mesa.

El pasado domingo, cuando Desrirée viajaba a Barcelona en Renfe, un interventor le pidió el billete únicamente a ella. Un dato: Desirée es negra.

Tal y como cuenta en Twitter, ya le pidieron el billete a la entrada y cuando ya estaba sentada en su sitio el interventor se lo pidió de nuevo.

No se lo pidió a ningún pasajero más en todo el vagón.

Desirée lo denunció en Twitter poniendo en copia a la empresa de transporte.

Hola, @Renfe e @Inforenfe! Voy en el AVE 03183 que ha salido desde Madrid Puerta de Atocha hacia Barcelona Sants y el interventor, de nombre Norberto, me ha pedido mi billete solo a mí en todo el vagón. Me he fijado, y no se le ha pedido el billete a nadie más.

— Desirée Bela-Lobedde (@desiree_bela) 9 de junio de 2019