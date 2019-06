¿Alguna vez te has levantado mucho antes de la hora y te has ido a trabajar o a clase pensando que llegabas tarde? Eso mismo le ha pasado a Carlota.

El pasado lunes había quedado con un amigo para ir a un examen pero su puntualidad fue demasiado excesiva: cinco horas antes se presentó en el portal de su compañero.

Esto pasó ayer y me estoy meando todavía pic.twitter.com/dZEyVuXnZt — dxniel (@dxnielbh) 11 de junio de 2019

Lo mejor es que los usuarios y usuarias han compartido sus propias anécdotas, muy similares a la de Carlota.

una vez me levanté por la mañana a las 7 y confundí el número con las 4, y me empezó a dar la ansiedad porque creía que había perdido toda la mañana. — joxecandido (@josecandido_7) 11 de junio de 2019

A mí me paso con numero que no tenían nada que ver. Para ir a clase me levabtaba a las 6.50 y un sabado me desperté sin alarma esta hora, miré el movil y te prometo que vi: 10.50... comence a desayuna y tó creyendo que había clase. Horrible — ⚔Wanhëda⚔ (@blackroselff) 12 de junio de 2019

Yo una vez me desperté a la 1 de la mañana y me sentí tan descansada que pensé que eran las 7 y me metí a la ducha para ir a trabajar.

Luego al poner la radio escuché que decían la hora y me sentí más gilipollas que nunca. — Azul. (@ivedda6) 12 de junio de 2019

Yo confundí la 1 con las 7. Me levanté y me cambié superdeprisa para irme a coger el bus e ir a la uni. Cuando me di cuenta tuve que hacer una foto pra quedará constancia de mi gilipollez ???????? pic.twitter.com/ELsCu7kLEK — Verinho????️‍????✨ (@wilounikaa_) 12 de junio de 2019

Este año me ha pasado 3 veces levantarme a las 2 pensando q son las 7 vestirme desayunar y darme cuenta de q soy gilipollas perdido — MadridismoEnVena (@madridism0enve1) 12 de junio de 2019

Yo una vez me desperté a las 3 pensando que eran las 7 y levante a mi hermano, desayunamos y salí de casa para coger el tren. Pero al salir de casa vi todo super oscuro y las calles vacías así que miré la hora y me di cuenta de que eran las 3 y pico... ???? — Y.S.T.G (@Lala_26_moha) 12 de junio de 2019