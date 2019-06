El portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, ha generado una gran polémica con sus declaraciones en el debate de investidura de Ximo Puig (PSOE).

Cantó ha criticado la política lingüística de Ximo Puig durante la última legislatura con estas palabras: "La cultura no tiene que ver con la identidad, sino con la universalidad. Ha hablado de Miguel Hernández. ¡Ustedes son los de la lengua única! Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana en la que lleva Cultura el señor Vicent Marzà, porque no habría tenido ni una sola ayuda por publicar en castellano. No habría podido estudiar en español, ¡qué me hablan de exclusión!"

A los pocos minutos Toni Cantó se ha convertido en Trending Topic. Han sido muchos los que le han recordado que Miguel Hernández murió encarcelado por el franquismo y que, además, su partido está pactando con la ultraderecha de Vox que celebra sus resultados electorales con lemas fascistas.

Gracias a los socios de Toni Cantó, Miguel Hernández no tuvo que escribir en valenciano.

Ni en castellano. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 13 de junio de 2019

Toni Cantó afirma que Miguel Hernández no hubiese podido publicar en la Comunidad Valeciana hoy. No, señor Cantó. Son sus socios, herederos del franquismo, los que le silenciaron y mataron. — Ignasi Candela (@IgnasiCandela) 13 de junio de 2019

Qué bien predijeron Los Simpson a Toni Cantó haciendo política... pic.twitter.com/tY6BHKIa3z — M. Rajoy (@Tinguerengue) 13 de junio de 2019

Con tus socios de gobierno, Toni Cantó , Miguel Hernández no podría haber escrito ni el valenciano ni en castellano.

Menos mal que hubo hombres valientes como él, y pudo escribir la historia de los días más oscuros del país, a los que tu partido nos ha devuelto. — Verónica Blanco (@Vero_Blanco) 13 de junio de 2019

Los actores sabemos a qué público dirigimos nuestro espectáculo. Toni Cantó, como tal, sabe perfectamente a qué público dirige su espectáculo. Como actor sentiría vergüenza, como público me sentiría insultado. — Abubukaka (@Abubukaka) 13 de junio de 2019

Quién dice Toni Cantó, que no dejaría publlicar a Miguel Hernández hoy en día?? ???????????? pic.twitter.com/XAX041oVy3 — SUBVERSIV@ (@FuckWorld77) 13 de junio de 2019

Toni Cantó dice q hoy en día Miguel Hernández no podría publicar en Valencia en Español.

El partido de Toni Cantó pacta con fascistas y los tiene de socios en diversas ciudades. Parece q alguien no recuerda como murió Miguel Hernández... — AdriP3 ????⚡ (@P3Adrian) 13 de junio de 2019

Que dice Toni Cantó que Miguel Hernández no hubiera podido publicar nada en la Comunidad Valenciana por no escribir en español.

Cantó, Federico García Lorca si lo hacía y lo fusilaron, recuerdas? — NOELIA (@NoeVei78) 13 de junio de 2019

Que alguien le diga a Toni Cantó que, gracias a los suyos, es en Madrid donde Miguel Hernández no podría escribir poemas... pic.twitter.com/7db0Vu13MG — Miguel Ángel Valero (@mavmiralles) 13 de junio de 2019

Lo escribió Miguel Hernández hablando de tipos como Toni Cantó: Por haber engordado tan baja y brutalmente,

más abajo de donde los cerdos se solazan,

seréis atravesados por esta gran corriente

de espigas que llamean, de puños que amenazan. — RLosadT (@RLosadT) 13 de junio de 2019

Toni Cantó, el franquismo mató a Miguel Hernández. pic.twitter.com/FGwU7fmQQd — Juan Porcel (@JuanPorcel4) 13 de junio de 2019