¿Qué puede hacer un partido de ultraderecha si llega a gobernar? Pues, lógicamente, cosas de ultraderecha: retirar carteles contra la violencia machista, pasar la llamarla "violencia intrafamiliar", amenazar las celebraciones LGTBI... Suma y sigue. Este martes conocimos la retirada de un busto de Abderramán III situado en la plaza del municipio aragonés de Cadrete. Se trata de la primera decisión del nuevo consistorio, en manos del PP con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Fue llevada a cabo por orden del concejal de la formación de extrema derecha y primer teniente de alcalde, Jesús García Royo.

Incultura y xenofobia, unidas en una decisión que hace prever la legislatura que nos espera. La noticia ha tenido su eco en las redes sociales:

Lo de retirar el busto de Abderramán III tiene dos opciones: -No tienen ni puta idea de HISTORIA. -Son racistas contra los propios españoles que no consideran de "los suyos". Como sea es un ejemplo de odio, incultura y retroceso espectacular. Con la complicidad de C`s y el PP. pic.twitter.com/Zb8YBx3gpM

No me hagáis spoilers con Abderramán III, que todavía no he visto ni la primera.

— Super Falete ???????? (@SuperFalete) 19 de junio de 2019