La semana pasada, los Toronto Raptors de Marc Gasol ganaron su primer título de la NBA. De este modo, los Gasol se convirtieron en los primeros hermanos de la historia que ganan un título de la liga americana de baloncesto.

Con mucho que celebrar, los Raptors se echaron a las calles de su ciudad este lunes, con la tradicional ‘parade’ del equipo campeón, con los jugadores y el equipo al completo en un autobús descapotable saludando a los aficionados.

Y no ha habido dudas: el jugador español fue un auténtico espectáculo a la hora de celebrar, dándolo todo para animar a los aficionados, que ya le han nombrado en las redes MVP de la ‘parade’.

El periodista y tuitero Alejandro Gaitán ha compartido los mejores momentos de Marc durante la celebración en un exitoso hilo de Twitter que ha sido compartido y comentado por miles de personas:

