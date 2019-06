El Pediatra de Urgencias David Andina ha relatado en redes varios casos reales que suceden en el hospital en el que trabaja.

Los ha dividido en doce grandes temas y ha asegurado que, cada vez que unos padres llegan con un caso así, el enfado del médico está asegurado.

El primer caso es “el hermano”. Al parecer hay padres a los que les gusta hacer un 'dos por uno' cada vez que van al hospital.

P/M: "No... Bueno, sí... Hace una semana tosía por las noches pero ya se le ha pasado".

Padre/madre: "Es que como hemos traído al hermano porque tiene fiebre pues ya me miráis también a este".

El segundo es “el chequeo de vacaciones”, no vaya a ser que se ponga malo durante los días de descanso.

El tercero es “el desempate”, cuando los padres visitan varios médicos para el diagnóstico del niño.

P/M: "Mire, es que tiene fiebre. Hemos ido a su pediatra y nos ha dicho que parece un cuadro virico. No nos hemos quedado tranquilos y hemos ido al hospital cerca de casa y le han puesto antibiótico. Ahora no sabemos qué hacer, así que a ver que nos decís aquí".

El cuarto es “la falsa derivación”. En este caso los padres sueltan alguna mentirijilla.

P/M: "En verdad no hemos ido al pediatra pero lleva un mes tosiendo"

P/M: "No nos lo ha dado".

El quinto se basa básicamente en no medicar al niño.

P/M: "Le tocaba el paracetamol hace dos horas pero no se lo he dado para que lo veáis con el pico de fiebre".

El sexto es “el que sabe más que tú”, el sabelotodo de toda la vida.

6) EL QUE SABE MÁS QUE TÚ

P/M: "Se ha dado un golpe en la frente y le ha salido este chichón. Vengo a que le hagáis un TAC".

Yo: "¿Ha vomitado o perdido el conocimiento?"

P/M: "No".

Yo: "Falta explorle pero seguramente no sea necesario el TAC"

P/M: "Pues me voy a otro hospital".

— david andina (@daandina) 19 de junio de 2019