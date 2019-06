Y la veleta naranja vuelve a girar. Ayer pactando con la ultraderecha y hoy apuntándose como uno más, a tope con el Orgullo LGTBI. Ciudadanos ha vuelto a tirar de cinismo sin complejos y, pretendiendo que la gente olvide sus acuerdos directos o indirectos con los que amenazan con prohibir la celebración o exiliarla a la Casa de Campo, ahora saca un vídeo con musiquita, banderas arcoíris y palabras bonitas.

En el clip anuncian que el 6 de julio saldrán a la calle “a celebrar la diversidad, a reivindicar la libertad y la igualdad”. Lo colgaron este miércoles, primero en la cuenta de la responsable de Mujer/LGTBI, Patricia Reyes, y después en la del partido.

El 6 de julio Cs saldrá a la calle a celebrar la diversidad, a reivindicar la libertad y la igualdad. No daremos ni un paso atrás en la lucha contra la intolerancia y la defensa de los derechos de las personas lgtbi, todos hacia delante. #AlOrgulloVamos#MadridOrgullo2019 pic.twitter.com/mPTLd9tizK — Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) 19 de junio de 2019

Un vídeo donde vuelven a poner en marcha su máquina de pinkwashing, la misma que activaron durante la manifestación de las derechas en Colón, mezclando los colores y lemas de su formación con los del movimiento LGBI, con muchas sonrisas y metiendo de soslayo la gestación subrogada, como que no quiere la cosa.

Las redes han sido claras y han recordado a la formación naranja que “no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo”:

Pues para no dar ni un paso atrás en la lucha contra la intolerancia y la defensa de los derechos de las personas lgtbi, quizás no deberíais permitir o formar parte de gobiernos donde están los que pactan con los que quieren quitar esos derechos. Pero no me hagas mucho caso. https://t.co/OsY6rHjDYU — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 20 de junio de 2019

Que días después de pactar con la ultraderecha franquista hagas un vídeo en plan "¡Miradnos coleguis, somos modernos!", me parece lógico. Pero joder, dale un par de vueltas a la idea y no uses la ✌???? de Vox como saludo de la chupipandi. https://t.co/A8YycrZPXS — gerardo tecé (@gerardotc) 20 de junio de 2019

Podéis ir, os colocáis atrás y listo, no hace falta hacer un vídeo para anunciar que vais. Esto parece más bien una provocación hacia los colectivos organizadores. — Alberto Centenera (@alcentenera) 19 de junio de 2019

Y a su derecha podrán observar un claro ejemplo de pinkwashing — Juanan @Gamergy (@Jampmelon) 19 de junio de 2019

El 6 al orgullo y el 7 a seguir gobernando con la ultraderecha. — Miyofutbolero (@Futbolyotrascos) 19 de junio de 2019

???????????? "Al orgullo vamos y con vox pactamos"@CiudadanosCs — WilhemSmith (@WilhemSmith2) 20 de junio de 2019

En serio, y desde el máximo respeto. No necesitamos que vengais para haceros fotos, necesitamos activismo real. Cosa que no estais demostrando pactando con la ultraderecha. La casa se empieza desde el suelo, curraroslo, y creo que he sido muy educado y coherente. No vengais — Raulgc (@raulgc86) 19 de junio de 2019

La gestación subrogada no es una lucha LGBT+. Que la defendáis si queréis, pero que no sea legal no forma parte de la discriminación que sufrimos el colectivo. Repetid conmigo: la gestación subrogada NO es una lucha LGBT+. Gracias. — Luis Chacón ????️‍???? (@hacerle) 19 de junio de 2019

Agenda de Cs para el 6 de Julio: Mañana: 'Dialogar' con VOX.

Tarde: Acudir al orgullo. https://t.co/tAFgEQTOaZ — El Jueves (@eljueves) 20 de junio de 2019

Madre mía el vídeo de Clan. Os ha faltado meter a Pocoyo y Los Lunnis — Señorita Puri (@SenoritaPuri) 20 de junio de 2019

Ni una pizca de vergüenza tenéis. — Joansin (@Joansinmiedo) 19 de junio de 2019

De verdad pensáis que la gente es tonta? Pactáis con los que piensan que no somos iguales.

No aceptar que @CiudadanosCs esté en la cabeza de la manifestación es una cuestión de coherencia, justo la que os falta a vosotros, a ver si lo entendéis... — Javier Torrijos (@torri81) 19 de junio de 2019

Ni un paso atras? Pactando con quien quiere cargarse sus derechos?. Estoy dudando entre dos cosas: O sois cortitos o sois muy listos y creéis que loa demás somos gilipollas!)) — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) 19 de junio de 2019

Podéis ir a la Casa de Campo para no molestar a nadie. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 19 de junio de 2019

No se puede poner una vela a dios y otra al diablo. #AlOrgulloVamos, SOLO VAIS A PROVOCAR‼️Las reivindicaciones #LGTBI os dan igual. Vais en busca de una foto para victimizaros cuando los demás os muestren su rechazo por pactar con los fascistas de #VOX. Sólo estáis manipulando???? pic.twitter.com/heWtUlxAYO — René ???????? /❤️ (@RenePerle) 19 de junio de 2019

Perdona mi ignorancia, Patricia: ¿Cómo puedes salir a celebrar la diversidad cuando pactas con unas personas que intentaron que el matrimonio igualitario fuera declarado inconstitucional y con otras personas que están a favor de las terapias de conversión sexual? Pregunto. — Roy Galán (@RevolutionRoy) 19 de junio de 2019

No vamos a permitir más insultos, discriminación y que uséis al colectivo para lavar vuestra sucia imagen.

Iréis. Claro que iréis. Pero recordad: No os queremos ahí. — Rosky (@Oskar_BB) 20 de junio de 2019

¿Apoyando a Vox, gobernando con quienes se plantean llevar a TERAPIA a los niños y niñas homosexuales? — Antonio Marcelo (@antoniombeltran) 19 de junio de 2019

Para mí sois un cero a la izquierda hasta que no tengáis los huevos de criticar claramente a VOX, sus terapias de conversión, su casa de campo , y sus políticas de ninguneo y homofobia. — ???????????????????? ⓟⓤⓝ???? (@enjoymealways) 19 de junio de 2019