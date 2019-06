Madrid, Murcia, Castilla y León o Palencia son algunos de los lugares donde Ciudadanos ha pactado con PP y Vox tras las elecciones del 26 de mayo. "Dijimos que no nos sentaríamos a negociar con Vox, pero a hablar sí", reconoció el pasado domingo Inés Arrimadas, siendo la primera vez que la formación naranja se pronunciaba al respecto tras el silencio de su líder, Albert Rivera. En un intento de desviar la atención sobre estos acuerdos, el partido naranja recurrió a una mentira para justificar los pactos con Vox. Esto es, asegurar que el presidente francés, Emmanuel Macron, apoyaba los pactos de Cs en España, una información desmentida por el propio Palacio del Elíseo.

Este domingo, Ciudadanos ha vuelto a echar balones fuera con una campaña en la que denuncia "los pactos de la infamia" de Pedro Sánchez con los nacionalistas en seis comunidades autónomas.

Los tuiteros, una vez más, se han llevado las manos a la cabeza tras esta campaña y le han recordado a Cs sus acuerdos con la extrema derecha.

Dame una C Dame una R Dame una I Dame una S Dame una P Dame una A Dame una C Dame una I Dame una Ó Dame una N

No, claro, es mucho mejor pactar con la extrema derecha ultra (oh chorprecha) nacionalista.

Me parece terrorífico que un partido que en teoría tenía vocación centrista, no solo se haya escorado decididamente a la derecha sino que acudan a falsas verdades, alarmismo, victimismo y a una manipulación flagrante. Antes me daban pena, ahora me dan vergüenza

— A.Gutiérrez (@Gutidreja) 23 de junio de 2019