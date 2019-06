Amenazan a una periodista por denunciar una página en la que se comparten imágenes de mujeres sin su permiso

En las profundidades de Internet se encuentran páginas en la que la misoginia y el machismo se producen con total impunidad.

La periodista Elena Rue ha investigado una de esas páginas: Hispachan.

En este rincón de Internet los usuarios se dedican, entre otras cosas, a colgar fotos íntimas de mujeres (muchas de ellas menores de edad) sin su permiso.

Suelen colgar fotos de sus exparejas, amigas, personas con las que han tenido algún tipo de relación y de personas que no conocen, pero de las que han conseguido una o varias fotografías.

Tras la publicación del reportaje de investigación de Elena Rue, los usuarios de la página han publicado fotos de la periodista acompañadas de frases como “voy a encontrar la dirección IP de esta ramera hija de puta, saber dónde vive y violarla”.

Cuando Rue ha denunciado lo sucedido, la página se ha limitado a contestar a su denuncia pidiendo que reporte los posts para que se eliminen.

Muchos usuarios y usuarias han mostrado su descontento con dicha respuesta y con que se permitan este tipo de páginas.

Si después de ver este hilo, no reportáis "de oficio" esos posts, es que consideráis que os compensa tenerlos en vuestro sistema. Haced limpia y denunciad ilegalidades graves como amenazas, por favor. Si no, mal nos va a ir.

Viendo lo que un tio bajo su anonimato absoluto dice de "voy a buscar el ip de "no voy a reproducir la mierda que ha soltado" y que la va a violar" Me da que si ustedes no lo denuncian lo haremos el resto de la gente si o si, porque violar no es solo el acto en si, si no la idea.

— Cusarail (@Cusarail) 21 de junio de 2019