A Ciudadanos, sus pactos con Vox les van a pasar factura y lo saben (De hecho ya está empezando). De momento estamos asistiendo atónitos a los ridículos virajes de sus explicaciones y excusas. A las críticas internas se suman las de fuera de España, donde no entienden que un partido que se define como liberal pacte con la ultraderecha. La semana pasada ya vimos el nerviosismo de Albert Rivera cuando en Bruselas le preguntaban por esos pactos y la prensa internacional también los ha criticado. Por no hablar del ridículo del desmentido de París después de que Rivera asegurase que Macrón los apoyaba.

Pero este fin de semana, el bochorno ha llegado a niveles increíbles. En la cuenta oficial del partido publicaron un hilo criticando lo que han llamado “los pactos de la infamia”. En él aseguran que Sánchez “siempre que puede” pacta con los nacionalistas. El hilo, como han denunciado los tuiteros, es un auténtico despropósito indigno de un partido político del peso de Ciudadanos: está plagado de datos falsos, gráficos manipulados y medias verdades. Y no hace falta hacer un análisis matemático minucioso: los errores en los gráficos y datos son tan garrafales que se ven a simple vista.

El algún caso las cifras que dan son directamente falsas:

En muchos, el gráfico no tiene ningún sentido y los tamaños ocupados por cada partido están hechos al tuntún:

También denuncian casos donde hay mayorías absolutas y no ha hecho falta ningún pacto:

En otro caso denuncian que “el PSOE no ha dudado en dar la alcaldía de Zogoitia al PNV”. Lo que ocultan en su gráfico con un enigmático color gris sin especificar es que los otros cuatro escaños son de Bildu. ¿Está quejándose Ciudadanos de que el PSOE no haya dado la alcaldía a Bildu? Pues parece que sí

????️ El PSOE no ha dudado en dar la alcaldía de Zigoitia al PNV.

???? No hay más sordo que quien no quiere escuchar ni más ciego que el que no quiere ver.#PactosDeLaInfamia pic.twitter.com/aT6CzFPvyV

— Ciudadanos ???????????????? (@CiudadanosCs) 23 de junio de 2019