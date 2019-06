A raíz de la sentencia de La Manada, muchas han sido las personas que han aportado sus experiencias y opiniones sobre el tema.

El tuitero Roberto Plaza ha contado su experiencia personal como psicólogo en un Centro de Reinserción Social con un violador que agredió a su pareja y la violó posteriormente.

Mi experiencia con agresores sexuales (hilo). En 2017 hice mis prácticas del grado de Psicología en un Centro de Inserción Social, en un programa de reinsercición de maltratadores con suspensión de condena. Se me pidió acudir como voluntario a co-impartir un programa en prisión. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

No me explicaron cuál era la población diana. Cuando llegué, me encontré que se trataba un grupo de violadores, pederastas y asesinos. Realizamos la sesión introductoria y se me asignó a un recluso para elaborar su historia psicocial criminológica, en entrevista personal. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

En su hilo explica cómo, algunas de estas personas, no son conscientes ni de lo que supone una violación ni de lo que es una violación porque todavía se sigue pensando que esta práctica ocurre únicamente a punta de navaja y no de otras maneras.

Además, añade que el perfil de los violadores puede cuadrar perfectamente con el de hombres "normales" que pueden caernos bien y de los que no sospecharíamos nada.

Huelga decir que este hombre, como el resto de integrantes del grupo, era una persona absolutamente normal. Inteligencia media, guapo, nivel cultural medio e ingresos estables. No era un monstruo. No son monstruos. No les detectaríais (yo, tampoco). Os caerían bien. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

Después de romper el hielo le pedí que me hablara de los hechos que le tenían en prisión. En un relato racional, pero no ausente de contradicciones (hola, abogado Martínez; hola, magistrado González), me contó que había agredido físicamente a su pareja y luego habían tenido sexo. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

No podía entenderlo, así que le volví a preguntar. Y lo repitió. Para él no había ninguna relación entre la agresión previa y el hecho de que ella "accediera" luego a mantener relaciones sexuales. No comprendía por qué ella le había denunciado. Su perplejidad era, creo, sincera. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

Atribuía su situación a los celos de ella. Llegó a decirme que, de las muchas mujeres con las que había estado, era la única de la que había estado realmente enamorado. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

Ya había seguido el proceso de reinserción de un condenado por homicidio, pero terminé la entrevista con los pelos de punta. A la salida, hablé con otras compañeras y sus entrevistas hacían que la mía pareciera un paseo. No me vi con fuerzas y decliné seguir en el programa. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

Plaza denuncia que todavía queda mucho por enseñar, que la misoginia que se encuentra en violaciones como las de La Manada. y que frases como "pues va a haber que follar con un notario" alimentan la impunidad de las violaciones siendo “el combustible social imprescindible para que las agresiones se sigan produciendo”.

No extrapolo mi experiencia a la generalidad de los violadores. Pero no dudo de que hay un cierto número de ellos que, con plena conciencia de sus actos, son incapaces de conceptualizar lo que es una agresión sexual. El consentimiento es prescindible. El consenso ni les suena. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

Así que, a todos aquellos que cuestionan la condena de la Manada, que banalizan las denuncias de agresiones, que dicen "pues va a haber que follar con un notario": también sois el problema. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

Incluso si nunca habéis agredido sexualmente (o, para ser precisos, incluso si es posible que ya lo hayáis hecho pero no tenéis conceptualizado lo que es una agresión sexual y lo negaríais rotundamente porque –todavía– no os han denunciado), de hecho sois el núcleo del problema. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

Vuestras ideas y comentarios son el combustible social imprescindible para que las agresiones se sigan produciendo.

Vuestra misoginia, incluso si no utiliza vuestra propia mano, agrede, viola y asesina.

Porque sois factor de socialización de agresores, violadores y asesinos. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

Sois el penúltimo impedimento para erradicar las agresiones, violaciones y asesinatos. A cambio, sois el peor impedimento, el más difícil de vencer, el que más daño indirecto hace. Pero sois reminiscencia del pasado. Vuestro impedimento será superado. No tengáis ninguna duda. — Roberto Plaza Mtnez. (@Gabriel_Syme_) 22 de junio de 2019

Muchos usuarios han agradecido la explicación del psicólogo y han aportado experiencias similares que consolidan sus palabras.

Gracias por el hilo. Tus conclusiones son demasiado reales.

Como víctima corroboro que para mí ha sido peor la reacción de la gente que el abuso en sí. Es lo que más me ha machacado y me sigue devolviendo al bucle de depresión y ansiedad a día de hoy. — Sally Morgann (@SallyMorgann) 22 de junio de 2019

Gracias por el hilo. Soy sexologa y trabajé, un tiempo, con víctimas de violación, y una vez estuve presente en una vista. La declaración de ella me la conocía al dedillo, pero cuando escuché la de él me quedé atónita. Lo mismo que cuentas. Ni siquiera era consciente. Brutal..... — Pat Esponja (@Pat_Esponja) 22 de junio de 2019