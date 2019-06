Martes ya… ¿Qué tal vuestra jornada?

Madre mía la que se nos viene con la ola de calor

Ya hace calor y aún no ha empezado lo chungo…

Ufff…

Una ola de calor que puede hacer estragos

Para estragos lo de Ciudadanos estos días

Este lunes os contábamos la crisis que se desató en el partido naranja

Varios miembros importantes del partido se fueron: Toni Roldán y Javier Nart primero, y el cabeza de lista de Asturias, Juan Vázquez después

Hoy la cosa ha continuado mal: el líder de la formación en Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido que Cs se abstenga en la investidura de Sánchez

Roldán: Me voy de Cs.

Nart: Y yo.

Rivera: Y yo.

Arrimadas: ¿Qué dices, mongolo?

Casado: Pues me voy yo.

Rivera: ¡Que tú eres del PP!

Casado: Yo qué sé ya.

Malú: Yo me voy también.

Rivera: NO TE VAYAS, TE AMO.

Amaia Montero: Eso, vete.

Malú: CALLA, GORDA.

Arrimadas: No puedo más.

— Dabi (@BigDabi) 24 de junio de 2019