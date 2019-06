Ciudadanos vive su semana más negra con la deserción de varios miembros importantes del partido, aduciendo supuestamente a los pactos con Vox y también a la decisión de la formación de no facilitar un Gobierno de Pedro Sánchez. El primero en ‘descubrir’ repentinamente que Ciudadanos es un partido de derechas (al parecer las pistas de la manifestación de Colón y de Andalucía no las cazó) fue el portavoz económico y miembro de la dirección del partido Toni Roldán. Este lunes anunció su renuncia asegurando que “los costes de esta estrategia son demasiado altos para España”.

Este miércoles, Roldán ha publicado un tuit que también ha sorprendido en las redes sociales: “Es una estupidez eliminar Madrid Central”, afirmó. Además ha acompañado su mensaje con un enlace a un artículo del diario El País titulado: “Crece la presión para salvar el plan contra la contaminación de Madrid”.

La sorpresa llega por escuchar estas palabras desde el que antes era un alto cargo de la formación de Albert Rivera. Y sobre todo porque no se las hemos oído hasta que ha abandonado su cargo, lo que dice poco de la libertad de expresión que hay en los partidos políticos.

Si bien es cierto que Ciudadanos ha abogado recientemente por no revertir sino “remodelar” la medida estrella del Gobierno de Carmena en la capital, lo cierto es que Ciudadanos hizo durante meses de la crítica a Madrid Central uno de sus principales ejes de campaña. Begoña Villacís criticó machaconamente la medida y negó sus efectos beneficiosos por activa y pasiva.

Tras leer su mensaje algunos tuiteros han sido muy claros: "En campaña se hubiese agradecido más este mensaje".

Pronunciarse 1 mes después de las elecciones sirve para limpiar el karma, pero no esconde su silencio cuando su (ex) compañera Begoña Villacís atacaba Madrid Central e hizo eje central de su campaña su cierre https://t.co/aMEjGH9sRc

No haber pactado con los ultras en Andalucía ni haberle entregado Madrid al PP de la Gürtel, Punica, Lezo. En Twitter no se deshacen los entuertos que habréis propiciado con vuestra codicia de poder. No solo permitiste que se contaminará España también la UE

— VapeoChisgarabis (@patrimarly) 26 de junio de 2019