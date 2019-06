Los fans de la nueva estrella de la música Billie Eilish dejan sin palabras a un ‘hater’ que se creyó con el derecho de sexualizar su imagen

Billie Eilish tiene tan solo tiene 17 años. A su corta edad, se ha ganado con creces el respeto de infinidad de artistas y millones de seguidores. Incluso compañeros de profesión aseguran que la cantante está a la altura de grandes estrellas del rock. Pero, por desgracia, en esta ocasión no ha sido su innegable talento el que le ha situado en el ojo del huracán.

Todo comenzó con lo que pretendía ser un selfie cualquiera con uno de sus fans. Para sorpresa de todos, la imagen corrió como la pólvora por las redes sociales hasta volverse uno de los temas más polémicos de los últimos días. Concretamente, cuando uno de los usuarios de Twitter adjuntó la fotografía con el siguiente comentario: "Solo hay dos cosas que me gustan de Billie Eilish. Lo que esconde debajo de la ropa holgada", en referencia a los pechos de la cantante.



Primero, que si la ropa era demasiado holgada. Ahora, que si la camiseta es demasiado apretada. "Nadie puede opinar porque no han visto qué hay debajo, ¿sabes? Nadie puede decir ‘está muy delgada’, ‘no lo está’, ‘tiene el culo plano’ o ‘lo tiene gordo’. Nadie puede decir nada porque no lo saben", aseguraba Eilish en una anuncio de la firma Calvin Klein.

En él, la artista aprovechó para explicar que ese es, precisamente, el principal motivo por el que luce ropa oversize. Como si tuviera que dar explicaciones de la ropa que usa...



Ahora, parece que su reciente aparición con una camiseta de tirantes ha sido motivo suficiente para que las redes sociales hagan justo lo que ella pretendía evitar: que alguien se sintiese con el derecho de sexualizar su físico y cosificar su imagen.

Eso sí, poco tardaron sus seguidores en sacar los colores a los 'haters' y mostrar su incondicional apoyo a la cantante: "Me siento fatal por Billie. Yo odiaba cuando la gente hacía comentarios sobre mis pechos. Algunas veces llevaba la chaqueta del colegio en verano para esconderlas", asegura una de las usuarias.

I feel rlly bad for Billie Eilish 🙁 I hATEd it when people made comments on my boobs. Sometimes I wore my school jacket in the summer just because I wanted to keep them hidden 🙁

