“Nos mean y dicen que llueve”: las redes claman ante el “milagro” de Zaplana y sus paseos por la playa

Un vídeo difundido por el diario Información de Alicante de Eduardo Zaplana paseando por la playa de Benidorm se ha convertido en uno de los temas más comentados en Twitter en las últimas horas.

El expresident de la Generalitat, presunto cabecilla del caso Erial, fue puesto en libertad provisional el 7 de febrero tras pasar unos ochos meses en prisión preventiva. Antes, en diciembre, ya había salido de la cárcel para ingresar en el Hospital de la Fe de València y poder ser tratado de la leucemia que padece debido a que su estado de salud habría empeorado.

Zaplana abandonó el centro médico el 11 de febrero, apenas cuatro días después de que la jueza decretara su libertad provisional. Algunos medios, como el eldiario.es, apuntan a que el expolítico se benefició de un trato preferencial al ser asignado a un programa de hospitalización a domicilio saltándose la lista de espera. Ahora, el que fuera ministro de Trabajo con Aznar ha recibido el alta por completo.

El PP apeló en multitud de ocasiones al grave estado de salud del que fuera su dirigente para que pudiera tratar su enfermedad en un centro hospitalario y no en la cárcel. Un mensaje que políticos de otros partidos también compartieron. La noticia de su alta hospitalaria y las imágenes de Zaplana paseando junto al mar ha generado un debate entre los tuiteros, que mayoritariamente denuncian el supuesto trato de favor y critican que el expresident, acusado de varios delitos, entre ellos, el de blanqueo de capitales y el de malversación de caudales públicos, no haya vuelto a prisión.

Nos mean y dicen que llueve. pic.twitter.com/VcL83EuG8w

Una vez obrado el milagro, Zaplana continúa con la típica prisión preventiva de veranito de cuando eres un patriota que no promueve referéndums y solo te acusan de ser un corrupto y robar. https://t.co/nErgihTtCr

Ateos, para que luego digáis que los "milagros" no existen. #FelizMiércoles pic.twitter.com/GOKsxPT79s

- Zaplana ... ¡levántate y anda! - ¿A la prisión? - No, a la playa. - ¡Hecho!

El ministro de Justicia y el de Sanidad deberían comparecer para explicar si el trato a Zaplana es o no una discriminación con respecto al resto de los internos en prisiones españolas. Verdad @PSOE ? No lo vais a pedir @ahorapodemos ? https://t.co/6tInfIGf9f

No entiendo la escandalera que ha provocado ver a Zaplana pasear por la playa. Que no está en una discoteca, colegas. Que la gente con leucemia da paseos.

Sobre los paseos de Zaplana. Me parece muy bien y muy merecida la crítica por sus actos delictivos. Pero no porque pasee por la playa. Creo que no valoráis lo que supone esto para los enfermos crónicos. Podéis opinar, por supuesto. Pero informaos por favor. Los tratamientos ????????

