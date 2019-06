“¿Os imagináis la bandera gay delante de la Casa Blanca en EEUU?”: pues va a ser que sí

La bandera arcoíris es uno de los símbolos más representativos del colectivo LGTBI+. Tanto es así, que miembros de la comunidad como otras personas e instituciones a favor de los derechos del colectivo la han utilizado para apoyar sus reivindicaciones.

Sin embargo, la insignia también ha sido objeto de tiras y aflojas entre las diferentes formaciones. Concretamente en el Ayuntamiento de Madrid, que no pasa por uno de sus mejores momentos. PP, Ciudadanos y Vox no son capaces de ponerse de acuerdo. Menos aún en materia de diversidad sexual.

Los de Abascal no entienden cómo el alcalde de la capital, el popular Martínez Almeida, ha sido capaz de permitir que la bandera arcoíris ondee en el Palacio de Cibeles. ¿Cómo va a favorecer el Ayuntamiento un 'lobby' que odia a todo el que no piensa como ellos”?, se preguntan. "Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española”, proponen desde Vox.

En VOX no nos metemos en la cama de nadie. Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos ???? https://t.co/UqS7c6qrjh

— VOX ???????? (@vox_es) 24 de junio de 2019