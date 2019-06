“Papá, me pido Sandra Paños”: cuando los niños comienzan a tener referentes femeninos en el fútbol

Cuando se normaliza que el deporte no tiene género y las televisiones emiten los partidos femeninos, los niños y niñas amplían sus referentes deportivos y los recogen en su vida cotidiana con total naturalidad.

Un tuitero ha relatado cómo su hijo de ocho años está tan “enganchado” al Mundial Femenino de Fútbol, que sus referentes a la hora de jugar ahora llevan nombre de mujer.

El padre ha explicado que su mentalidad también está cambiando al pasar las noches viendo partidos de fútbol femenino con su hijo.

“Yo a su edad (bueno, ni más tarde) hubiera visto un partido de fútbol de chicas ni de coña. Sin embargo, tanto él como sus amigos ven el fútbol femenino con total naturalidad. Es un cambio de mentalidad a mejor que me flipa”.

Pero lo mejor es esto: ayer me puse a jugar con él al futbol en el jardín, él se pidió ser portero, y me dice: "me pido Sandra Paños". Me quedé un poco pillado al principio, pero luego pensé: "qué cojones, pero si Sandra Paños mola quintales".

— fromthetree (@thefromthetree) 26 de junio de 2019