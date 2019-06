El comentario machista que recibe una joven al buscar trabajo: “Ni 24 horas lleva el anuncio puesto”

Una joven denuncia a través de Twitter el comentario machista que ha recibido al publicar un anuncio para buscar trabajo. "A ver por qué vamos a tener que estar aguantando las tías estás tonterías cada vez que buscamos trabajo. Es que manda narices", ha comentado la joven en la red social.

En la publicación detalla que recibió el mensaje cuando no habían pasado "ni 24 horas". En el texto, "un chico de 22 años de un pueblo cercano” le llega a decir que tiene "unos labios carnosos que hacen" su "boca irresistible a un beso". Sin embargo, tras la denuncia hay quienes no llegan a ver el machismo de sus palabras. "Es simplemente una falta de respeto soltarle esas cosas a alguien que no conoces", ha respondido con contundencia.

“Hoy estaba renovando un anuncio que tengo yo también en búsqueda de empleo y me puse a mirar un poco. Y me encontré con tu anuncio. No te imaginas lo fascinado que he quedado con tu belleza. Tienes unos hermosos y profundos, un pelo rojo pasión muy bien cuidado y unos labios carnosos que hacen tu boca irresistible a un beso. Todo ello me ha llamado mucho la atención en ti. Siento que en ti he encontrado a la mujer de mis sueños, a mi ideal de mujer perfecta. Por ello te escribo porque me gustaría muchísimo que me permitas conocerte para compartir bellos momentos. Estoy seguro que nos llevaremos muy bien. Por eso me gustaría pedirte, si no supone para ti un inconveniente, que nos fuésemos conociendo poco a poco para iniciar una bonita amistad", le llega a escribir.

La gente no es más gilipollas porque no entrena. A ver por qué vamos a tener que estar aguantando las tías estás tonterías cada vez que buscamos trabajo. Es que manda narices. pic.twitter.com/RincCQNuGa — Kiwi♀ (@lakiwi_xx) 28 de junio de 2019

Sinceramente es que yo no tengo que aguantar a un desconocido diciéndome que le encanta mi físico y que soy la mujer de su vida. Enhorabuena máquina, hazte una paja. Es que encima se esperará que le responda bien y todo. — Kiwi♀ (@lakiwi_xx) 28 de junio de 2019

La gente que dice que "lo ha dicho con respeto" o "que no ha sido para tanto" no entiende que el problema no es el contenido, si no lo sistémico de la oferta fuera de lugar? — Ythrit (@ythrit) 29 de junio de 2019

A vale venga que es que yo soy grosera y no es que él sea un puto cerdo — Kiwi♀ (@lakiwi_xx) 28 de junio de 2019