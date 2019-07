Rivera llama “fascistas” a los que pintaron el autobús de Ciudadanos y las redes le recuerdan su pacto con Vox

Durante la celebración del Orgullo en Barcelona, un grupo de activistas ha pintado el autobús de Ciudadanos con la frase: "Fuera fascistas. LGTBI en lucha".

Este incidente se produjo después de que las entidades organizadoras del Orgullo de Barcelona denegasen a Ciudadanos participar en la manifestación, algo que el partido ha lamentado.

Ante lo ocurrido Albert Rivera ha llamado “fascistas” a los activistas que participaron en este acto y en otros similares en Valencia y Sevilla.

Grupos de auténticos fascistas enturbiaron ayer la celebración del #Pride2019 con sus ataques a Ciudadanos en Barcelona, Valencia y Sevilla. Si creen que con su violencia nos van a callar es que no conocen al partido de los valientes.

Con un insulto tan concreto como este, muchos usuarios le han recordado al líder de Ciudadanos que es precisamente su partido el que ha pactado con la ultraderecha y que por ese motivo no lo quieren en el Orgullo.

Estos son unos que no dejan que les parasitéis y ensuciéis. A llorar a la llorería.

Que no Albert. Que no. Que los fascistas son los que se sientan a pactar con los fascistas y con la ultraderecha, con aquellos que cuestionan las libertades adquiridas. Párate a pensar por que generas este rechazo en lugar de victimizarte.. Pero ya se que me dirás: es más facil.

— Baruch Spinoza (@BaruchSpinoza70) 30 de junio de 2019