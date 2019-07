Las limitaciones de una niña para conseguir dinero son bastante elevadas, por eso, la sobrina de Noe T ha encontrado la solución para conseguir “muchas monedas”: estafar al Ratoncito Pérez.

Os voy a contar la historia de porqué mi sobrina con 5 años quiere estafar al Ratoncito Pérez.

Abro hilo — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

En un hilo, la tuitera explica el plan de Ana (su sobrina de cinco años) para realizar la estafa.

Estábamos en casa de mi abuela. Ella fuera jugando a hacer castillos con la arena y yo dentro de la casa hablando con su madre. — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Viene hasta donde estoy con voz y cara de indignada y me dice "tía tenemos que hablar muy seriamente".

Total que yo le pregunté en alto ¿Ana que pasó? A lo cual me respondió: aquí no, ven vamos — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Y me lleva a fuera de la casa a un rincón y en tono preocupante me dice: Mira tía tengo un problema, necesito tener más monedas (con voz tajante) — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Su idea consiste en colocar piedras blancas debajo de la almohada como si fuesen dientes para que el Rantoncito Pérez las coja y le deje el dinero a cambio.

Yo con cara de WTF ¿Ana, pero para que quieres más monedas?

Ana responde: pues tía por que quiero ser rica y mira tengo un plan.

Abre la mano y me da lo siguiente: pic.twitter.com/VpgqHETz1W — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Yo: ¿Ah, que queires monedas de estas para jugar? ¿O sea quieres más piedras?

Ana: A ver jopetas tía no te enteras, no es una piedra es un diente ¿o no lo ves?

Yo: Ana, esto es una piedra — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Ana: a ver tía te lo explico que veo que no lo entiendes

- Mi cara ante esta frase- pic.twitter.com/DzqbJO5TvL — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Tras explicar todo el plan y llegar a un acuerdo, Noe decide acceder y comienza a buscar varias monedas para decirle a su sobrina que ambas han conseguido estafar al Ratoncito Pérez

Ana: Si quiero más monedas y solo me las da el Ratoncito Pérez pues tú me tienes que ayudar.

Yo: ¿Y cómo quieres que te ayude?

Ana: pues pones esto tú debajo de tu almohada y te da las monedas y tú me las das a mí.

Yo:. Ana y por qué no se lo pones tu — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Vamos a ver tía el Ratoncito Pérez sabe que ahora no se me mueve ningún diente. Pero tú cómo eres vieja (tengo 24????) se te caen al comer y fue lo que pasó, además, si sé da cuenta que es una piedra no va a volver cuando me caigan los otros — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Total decido ayudarla.

Yo: Ana, pero si el Ratoncito me deja monedas a mí, mitad son para ti y mitad para mí.

Ana: No, dos monedas para mí, una para tí.

Yo: Ana, mitad y mitad.

Ana: ¿Vamos a ver tía que parte de que quiero ser rica no entendiste? — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Ana, 5 años, aspirante a ser la más burguesa.

Lo peor, sabe negociar mejor que yo — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

Y aquí estoy ahora, buscando monedas por casa para dárselas cuando la vuelva a ver. — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

También me dijo que no le dijera nada a su madre, porqué ella le miente al Ratoncito Pérez, pero a su madre no puede.

Nos salió medio digna y todo — Noe T (@mcnolys) 28 de junio de 2019

La llamo ahora por la mañana:

Hola Ana, que tal?

Ana: A ver tía pesada, ¿Que quieres?

Yo: pues te iba a decir que tengo monedas debajo de la almohada

Ana: ¿Siiiiiiiii? pic.twitter.com/BVk33HCKnj — Noe T (@mcnolys) 29 de junio de 2019

Ana: ¿Tía, lo engañamos de verdad? ¿Soy rica ya?

Yo: bueno te dejo unas cuantas, ahora tienes que venir a mi casa a por ellas.

Ana: Pero tía que no se cuando me va a llevar mamá, ven tú a mí casa y tráemelas, pero acuérdate de que son todas para mí. — Noe T (@mcnolys) 29 de junio de 2019

Resultado:

Ana es muchas más monedas rica.

La tía es muchas más monedas pobre. pic.twitter.com/4nx3OF7wSc — Noe T (@mcnolys) 29 de junio de 2019

Cuando Noe preguntó a Ana para qué quería el dinero la respuesta de la pequeña fue sorprendente.

Os vais a morir de amor, le he preguntado para que quiere tanto dinero, su respuesta ha sido: para comprarle un regalo a Andrés (su hermano de 2 años).

Prevaricando para la familia, como buena capitalista en ciernes. — Noe T (@mcnolys) 29 de junio de 2019