Ayer fue el primer día sin multas en Madrid Central. Los niveles de contaminación han disparado y la jornada de ayer se desarrolló entre atascos y protestas.

Un grupo de 17 activistas de Greenpeace ha bloqueado el acceso a la calle Alcalá, en la plaza de Cibeles en protesta por la reapertura.

Ante la acción de Greenpeace el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha promeado con las siguientes palabras: "Hay que reconocer que es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer estas acciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí encadenados."

Parece que cuando Almeida estaba en la oposición tenía mucho más tiempo que ahora y se dedicaba a pasear con su moto para grabar los “atascos” de Madrid Central. Atascos, que por otra parte, ya estaban anunciados debido a las manifestaciones que se producían en esas fechas.

Aquellas imágenes son ahora tan significativas que el colaborador de LateMotiv, Bob Pop, ha lanzado un vídeo emulándolas.

No sólo los vecinos y usuarios han mostrado su descontento ante la moratoria, hasta el periódico The New York Times ha dado un tirón de orejas al Ayuntamiento de Madrid, colocando a la capital española como “la primera gran ciudad europea en revertir la prohibición de los vehículos de alta emisión y permitir el acceso sin restricciones”.

Madrid has become the first major European city to reverse a ban on high-emissions vehicles and allow cars unfettered access to an area that was placed out of bounds for many less than a year ago https://t.co/XewTli8ePR

— New York Times World (@nytimesworld) 1 de julio de 2019