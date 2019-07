Martínez-Almeida bloquea los comentarios en sus redes y la vuelve a liar: “¿Volvemos a la censura?”

La moratoria de las multas de Madrid Central no solo ha incrementado el tráfico automovilístico en la ciudad. Los perfiles del recién estrenado alcalde de la Comunidad, José Luis Martínez-Almeida, en las distintas redes sociales también se han 'colapsado' en los últimos días.

Unos atascos en sus cuentas de Twitter e Instagram provocados por los cientos, incluso miles de emoticonos de coches compartidos por los usuarios, indignados con su decisión.

Pero Almeida, que es de mecha corta, se ha cansado de las reacciones de los ciudadanos y ha dicho 'basta'. No quiere más atascos, por lo menos en sus redes. Y su manera de evitarlo ha sido bloqueando los comentarios en sus publicaciones. "Habéis borrado mi comentario, ¿volvemos a la censura?", le preguntaba una usuaria en Instagram.

La guerra se ha desatado entre el nuevo alcalde y los usuarios enfurecidos, que parecen encenderse cada vez que el político se manifiesta en Twitter. ¿La última polémica? La publicación de una gráfica que, según Almeida, refleja que la medida impulsada por el Gobierno de Carmena no sólo no ha reducido la contaminación sino que, dice, "la ha aumentado": "No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda en la lucha por la calidad del aire", se ha arrancado en todo chulesco.

No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda en la lucha por la calidad del aire. En los 4 años de Carmena y en los 9 meses de Madrid Central, la contaminación ha aumentado en 19 de las 24 estaciones de medición de la ciudad de Madrid. Aquí están los datos. pic.twitter.com/FjOwooM3dU — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 3 de julio de 2019

Más indignados están los internautas que, si ya no entendían la decisión de Almeida respecto a Madrid Central, menos entienden que éste bloquee los comentarios. Y, menos aún, que mienta en un tuit para interpretar a su antojo unos datos que distan, y mucho, de la realidad:

Acabas de lograr un doble combo, alcalde. El de mentir en el tuit y el de no lograr interpretar bien tu propio gráfico. Debajo, la interpretación correcta, de Expansión (ese periódico rojo) y lo que has logrado según ABC (bastión de la izquierda). pic.twitter.com/n694R6GfWd — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 3 de julio de 2019

No te tiene que dar lecciones la Izquierda , tienes que validar los datos con Comisión Calidad de aire y su tratamiento de acuerdo a criterios UE . No interpretar a tu aire . — Inés Sabanés (@isabanes) 3 de julio de 2019

Así está Atocha desde que has quitado las multas de Madrid Central. Por tu culpa has colapsado todo el centro en pleno mes de julio ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/e5X3lXunyZ — Santiago Romero Ruiz (@atlante83) 3 de julio de 2019

T pic.twitter.com/V5bxk1GBgM — AsilVestraOಠ (@Asil_Vestra0) 3 de julio de 2019

Según tu propio gráfico, en Madrid Central ha bajado hasta un 20%... No puedes ser más inútil, Pepito. pic.twitter.com/EbNLciW2Sv — ant ???? (@abalos) 3 de julio de 2019

Eso es falso. Solo hay una zona de medición del aire en el centro y ayer dio un 80% más de contaminación que días anteriores. Además, si no estuvieran los miles de coche de Uber y Cabify que vosotros apoyáis el aire sería más limpio aún. Que falta de vergüenza!!! — Marwan (@Marwanmusica) 3 de julio de 2019

Según parece, de los primeros meses, cuando aún no se multaba, y aún así como puedes ver, bajó en centro y alrededores. No puede estar más manipulada esta tabla. Luego está esto pic.twitter.com/1ADpRiUSJc — ???????? Locutus Borg ????????????️‍???? (@LocutussBorg) 3 de julio de 2019