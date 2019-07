“Sinvergüenza” y “lameculos”: la respuesta de Vox a Cs en una historia de amor que ha terminado en odio

Si este lunes el secretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, se proclamaba como digno ganador del ‘título’ “Master of the Jeta” al mejor tuit 'comedia' con su: "VOX comienza a paralizar las instituciones alineándose con Podemos y PSOE. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben estar encantados con sus nuevos socios", el partido ultraderechista Vox no iba a ser menos.

En un tira y afloja por ver quién dice la mayor burrada, y obviando que su trabajo es hacer política y no humor, la contestación al mensaje de Hervías a manos del community manager de Vox no ha dejado indiferente a nadie.

"El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis", le ha espetado a través de Twitter.

El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis. https://t.co/UcBaS4a9MG — VOX ???????? (@vox_es) 3 de julio de 2019

Un mensaje con el que la formación liderada por Santiago Abascal evidencia lo que muchos venían denunciando: la vergüenza que sienten los ciudadanos de que un partido ataque a la "oposición" con "un lenguaje tan impropio" y carente de argumentos.

Lenguaje impropio de un partido político serio. Qué vergüenza — Sócrates (@SocratesTuitero) 3 de julio de 2019

Eso sí, Ciudadanos no ha pasado por alto el comentario y, sacando pecho, ha preferido optar por el humor: "Qué nivel, Maribel".

Qué nivel, Maribel.

Enhorabuena, ya tenéis estribillo del verano pic.twitter.com/p0S8egBqYp — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 3 de julio de 2019

Tampoco faltó la reacción del PP que, al más puro estilo del profesor que interrumpe una clase para regañar a sus alumnos y poner orden, quiso zanjar el asunto: "¿Qué tal si dejamos de insultar y trabajamos para que el socialismo no gobierne en Madrid? ¿No será eso lo que quieren los madrileños?".

¿Qué tal si dejamos de insultar y trabajamos para que el socialismo no gobierne en Madrid? ¿No será eso lo que quieren los madrileños? pic.twitter.com/8US1IgVpSv — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) 3 de julio de 2019

Y, como era de esperar, Twitter empezó a echar humo:

Es muy recomendable seguir la cuenta oficial de Vox para aprender de nuevos códigos de #compol. No está al nivel de cualquiera, ojo, porque utiliza terminología muy específica y muy profesional pero poco a poco se van descifrando mensajes de mucho interés público???? https://t.co/JjTdTAWJZU — Inma Carretero (@Lacarreter) 3 de julio de 2019

Han fichado al Yoyas de CM? https://t.co/mSe9khUZEr — Fernando J. Pérez (@NandoPerez) 3 de julio de 2019

Así hablan al partido con el que quieren pactar. Ya sabemos el nivel y calidad política que podemos esperar y es importante que no lo naturalicemos. https://t.co/9rPV2Ltwsu — José Manuel Ferro (@JosMFerro) 3 de julio de 2019

Este es el nivelazo de los perfiles oficiales de VOX? No hay mas preguntas señoría... https://t.co/eiFlm4bFz1 — Edu Torres (@EduTP_Spain) 3 de julio de 2019

VOX siendo un chaval de 15 años en el recreo del colegio. https://t.co/doAhKj8mYz — Pepito Perez (@PepitoP62) 3 de julio de 2019

Si no vais a quedar para daros cabezazos con un cubo de hojalata en la cabeza para ver quién es más tonto, esto no tiene sentido ???? — Yeray (@Yerayef) 3 de julio de 2019