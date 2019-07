El racismo todavía sigue muy vivo en nuestro país y así hemos podido verlo en el hilo de Lemia.

Esta joven estaba intentando buscar una habitación en Málaga y, tras cerrar la entrada en un piso, sus futuras compañeras le explicaron que la casera no la quería por ser de Ceuta y apellidarse Ahmad.

Bueno os voy a contar lo que me ha pasado porque estoy a punto de llorar y necesito sacarlo por algún lado. Estos días he estado buscando piso en Málaga, encontré a unas chicas que buscaban un compañera, hablé con ellas y me pareció todo genial así que les dije que me quedaba+ — Lemiiiiaaa (@queenlioness051) 2 de julio de 2019

Al parecer, las que iban a ser sus compañeras le explicaron que al enterar se que venía del barrio Príncipe Alonso, en Ceuta, la casera les comentó que era una zona de mucha delincuencia y no quería tener a alguien de allí.

Y que me avisas en para firmar el contrato. Pues bien, hoy me escribe una de las chicas que estaban en el piso para decirme que la casera al ver mi apellido, que es Ahmed Ahmed, se quedó chocada. Luego la cosa empeoró cuando vió de donde venía BARRIO PRÍNCIPE ALFONSO, EN CEUTA. — Lemiiiiaaa (@queenlioness051) 2 de julio de 2019

A lo que dice que ella ha trabajado como fiscal ahí y que era un barrio con mucha delincuencia. Esta señora no me ha dado la oportunidad de hablar con ella, porque no coge el teléfono, no me ha conocido, nunca jamás he pidodo entablar conversación con ella — Lemiiiiaaa (@queenlioness051) 2 de julio de 2019

Lemia ha explicado en redes sociales que ella es una estudiante de familia humilde y que nadie puede tacharla delincuente sin conocerla.

Me ha juzgado porque vengo de un barrio donde hay mucha delincuencia, cuando llevo toda mi vida estudiando para salir de ahí y no seguir el camino de la "delincuencia". Después se quejarán todo el mundo de que no ha inclusión social por nuestra parte. Me parece tan asqueroso todo — Lemiiiiaaa (@queenlioness051) 2 de julio de 2019

Ojalá algún día sienta lo mismo que yo ahora, se sienta tan rechazada y que te quiten oportunidades para seguir adelante y sacarte tu carrera para ser alguien legal en esta vida. — Lemiiiiaaa (@queenlioness051) 2 de julio de 2019

A todo esto añado que soy una chica que siempre ha aprobado, dedicada a sus estudios y que no tiene ningún antecedente penal, y nadie de su familia tiene ninguno y ningún problema con la justicia. Mi padre es un humilde taxista que trabaja día a día para sacarme adelante. — Lemiiiiaaa (@queenlioness051) 2 de julio de 2019

No merezco que NADIE me llame delincuente — Lemiiiiaaa (@queenlioness051) 2 de julio de 2019

Muchos usuarios se han volcado con su caso y han mostrado su apoyo.

Hola Lemia, si sigues buscando habitación escríbeme, que mis padres a lo mejor alquilan el ático de mi casa por que mi hermano y yo estudiamos fuera. Mi casa está cerca del centro. Y si no te va bien ahí, te ayudo a buscar algo, que conozco a gente que alquila habitaciones. ???????? — Gema MJ ???????? (@gmaemejota) 3 de julio de 2019

Pues para ser fiscal la señora lo de la "igualdad ante todos independientemente de la raza, origen, nacimiento, sexo...", la "presunción de inocencia" le ha quedado para septiembre.

Ánimo en tu búsqueda de piso ???????? — Vegannibal Lecter (@veganibalecter) 3 de julio de 2019

Ánimo, compañera, si fuese en Cádiz tendrías las puertas de mi casa abiertas. Un abrazo fuerte! — ????????????????????̈ ???????? ???????? (@De_arenaa) 2 de julio de 2019

Lemia, no tengo el placer de conocerte en persona, pero mi intuición,ya sólo por como escribes, me dice que eres una dulzura de persona. Ya se que no es nada y no soluciona nada, pero todo mi apoyo. Y no dejes que esa intolerancia acabe con tus sueños. Mucho ánimo desde Galicia. — Tino Gómez #Author #EuropeanPirates (@nova6k0) 2 de julio de 2019