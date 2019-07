Siguen las reacciones a una de las primeras y más polémicas medidas del nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la eliminación de facto de Madrid Central.

A las críticas de los ciudadanos se han sumado esta semana artículos en la prensa extranjera, como el que publicó el diario The New York Times, explicando a sus lectores que Madrid se había convertido en la primera gran ciudad europea en revertir las prohibiciones a los vehículos de altas emisiones. Sin embargo, Almeida no se ha dado por enterado y este miércoles publicó en su cuenta de Twitter un mensaje vehemente en el que no sólo no daba su brazo a torcer, sino que incluía un gráfico con el que buscaba apuntalar su decisión. El mismo gráfico fue publicado por la cuenta oficial del Ayuntamiento de Madrid:

No voy a aceptar ni una sola lección de la izquierda en la lucha por la calidad del aire. En los 4 años de Carmena y en los 9 meses de Madrid Central, la contaminación ha aumentado en 19 de las 24 estaciones de medición de la ciudad de Madrid. Aquí están los datos. pic.twitter.com/FjOwooM3dU — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 3 de julio de 2019

El mensaje generó un torrente de reacciones de usuarios haciendo ver que en ese gráfico precisamente se ve cómo gracias a Madrid Central se han reducido las emisiones en el centro y muchas zonas aledañas. Además muchas de las estaciones donde supuestamente habría subido están situadas fuera de la M30 e incluso de la M40, donde difícilmente pueden afectar las restricciones de la almendra central.

Pero eso no es todo. Greenpeace ha publicado un hilo en el que acusa al Ayuntamiento de Madrid de publicar “datos manipulados” y explica por qué las cifras que se han ofrecido están sesgadas.

Hoy los canales oficiales del Ayuntamiento de @MADRID han publicado datos manipulados para justificar la supresión de Madrid Central. Abrimos hilo para explicarte por qué esas cifras con sesgadas ????https://t.co/AgmeHAdyAR — Greenpeace España (@greenpeace_esp) 3 de julio de 2019

En lugar de utilizar la media de los últimos años, han comparado 2019 con 2018 únicamente. Según nuestro último informe, la meteorología en 2019 ha sido la más desfavorable para disipar la contaminación en la última década ???? https://t.co/VDPay5hoHk pic.twitter.com/qZNQVL2u4F — Greenpeace España (@greenpeace_esp) 3 de julio de 2019

Aunque el Ayto. incluye todo el semestre en su comparativa, no dice que en la Comunidad se han incrementado mucho más los niveles respecto a la red municipal. Con la misma meteorología, la contaminación ha subido más en los municipios donde Madrid Central no tiene ningún efecto. pic.twitter.com/mOhFNrLPtq — Greenpeace España (@greenpeace_esp) 3 de julio de 2019

Tras las acciones del lunes y la presión ciudadana, @AlmeidaPP_ finalmente se reunirá mañana con @demadridcentral, plataforma de la que formamos parte junto a más de 80 entidades. ¡Seguimos exigiendo que se mantengan e incrementen las medidas para proteger la calidad del aire! pic.twitter.com/fa4Un4tOuw — Greenpeace España (@greenpeace_esp) 3 de julio de 2019

