Ya es hora de que, como nación, abordásemos este 'espinoso' asunto. Hasta ahora todo el mundo ha preferido obviar el tema, pero hoy nosotros vamos a hablar claro: Antonio Resines e Iván Espinosa de los Monteros tienen la misma vox voz.

El primero es uno de los actores más reconocidos de nuestro país, ganador de un premio Goya e intérprete de inolvidables personajes en series y películas como Los Serrano (2003/2008), Los Ladrones van a la Oficina (1993/1996), Amanece que no es poco (1989) o Celda 211 (2009). El segundo es el portavoz en el Congreso de los Diputados del partido de extrema derecha Vox. Sin embargo, si uno hace el sencillo ejercicio de cerrar los ojos mientras les escucha hablar, surge la magia.

Y es más: nosotros, aquí y ahora, estamos en condiciones de demostrarlo con un experimento. ¿Qué sucede si ponemos un corte de la voz de Espinosa de los Monteros en el vídeo de una de las interpretaciones más reconocidas de Resines? Juzguen ustedes mismos.

El audio está sacado de una entrevista al diputado de Vox en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, hace unas semanas.

La idea llevaba unos días sobrevolando la redacción de este medio. Una rápida búsqueda en Twitter nos hizo saber que íbamos por buen camino, y es que al parecer este increíble parecido llevaba tiempo siendo un secreto a voces Algunos incluso han encontrado el parecido físico entre el Resines de hace algunos años y el Espinosa de los Monteros de hoy. Suponemos que al actor no le hará mucha gracia tener la misma voz que un político de ultraderecha, pero teníamos la obligación de sacar a la luz esta verdad digna de un Pulitzer.

Oh, wait... ¿Y si todo esto es un sueño?

No me había dado cuenta para nada, pero ahora no voy a poder dejar de pensar en ello.

— MediasVerdes ???????????? (@MediasVerdesRRC) 21 de junio de 2019