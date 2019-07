¡Ya es viernes!

Can everybody just Please look at this cat pic.twitter.com/GEPe1XzurJ — danee, goddess of dinosaurs ???? (@itsdaneesaur) 3 de julio de 2019

Comenzamos el repaso a los temas de actualidad, vistos por los tuieros, los analistas políticos en los que puedes confiar con los ojos cerrados

Vamos por partes, porque se ha hablado de muchas cosas esta semana…

En primer lugar felicitar a Fátima Báñez que esta semana ha encontrado curro.

La exministra de Empleo ha fichado por la CEOE, en lo que puede ser el caso de puerta giratoria más gordo que hemos visto en tiempos. Es que es flipante ¿eh?…

Lo de Fátima Báñez fichando por la CEOE más que un giro de guion es un giro de puerta. — Miguel Anómalo (@Anomalo) 5 de julio de 2019

SORPRESON. Fátima Bañez que gobernaba para la CEOE en lugar de para los trabajadores contratada con un sueldazo por la CEOE.

Viva el Vino y la Virgen del Rocío!!#MarcaEspaña pic.twitter.com/ZeXVKF10uX — SayonaraTroika (@Sayo_cab75) 5 de julio de 2019

Ahora si que se puede decir que la reforma laboral ha dado sus frutos

Fátima Báñez gritando CEOÉEEEE OEEEEE OEEEE OEEEÉ, OÉEEEE OÉEEEE.

https://t.co/zB7K5PpVwJ — ???????????????????? ???????????????????? (@PabloTilo) 4 de julio de 2019

Esta semana, Madrid Central ha pasado a la historia

Llega a tu quiosco ALCALDE DE DERECHAS. La revista de los que apuestan por el atasco como bien de interés cultural. pic.twitter.com/7RMCnIZaoS — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) 2 de julio de 2019

Vaya. Atásquez Almeida ha borrado los 5000 comentarios con emojis de coches que había en su IG. pic.twitter.com/fgjarpVlKE — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 4 de julio de 2019

Una más de las decisiones del nuevo Ayuntamiento, tan beneficiosas para los madrileños

Todas las primeras decisiones de las concejalías de Madrid del trifachito han sido DESHACER cosas: borrar un mural, cerrar un centro cultural, prohibir un cumpleaños, eliminar la presentación de un libro, censurar unas pancartas, quitar Madrid Central, cancelar un concierto... pic.twitter.com/LieMhrRWKZ — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 4 de julio de 2019

Almeida retira los dos leones de la escultura de la diosa Cibeles y añade un motor diésel al carro ????https://t.co/gs3Hzcf6Af pic.twitter.com/yPcey8TEE4 — Santiago Romero Ruiz (@atlante83) 4 de julio de 2019

Pues no os lo vais a creer. No ha acabado la semana y parece que en el ayuntamiento están preocupados porque se han dado cuenta de que cuando quitas las multas por entrar al centro, los coches entran al centro y se provocan atascos…

“No es bueno venir al centro en coche”. En todo el planeta han descubierto que no vale con los buenos consejos, que la única manera de cambiar las malas costumbres es sancionar. Pero en Madrid no. En Madrid somos más listos. Resultado: atasco brutal, claro. https://t.co/ZMxK7MXLQ4 — Carlos E. Cué (@carlosecue) 4 de julio de 2019

Yo creo que esto no cabe ya ni en la categoría de cinismo. Después de hacerse la foto abriendo calles para el uso del coche privado dice: “no es bueno venir al centro en coche”. De verdad, lo de esta gente no es normal. https://t.co/8p7b70HwOd — Alberto Garzón???? (@agarzon) 4 de julio de 2019

-Me está usted meando encima.

-Es lluvia.

-Amarilla.

-Sí, pero lluvia.

Y así todo. https://t.co/tUFDnOsYZp — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) 4 de julio de 2019

Inenarrable

La ley de Almeida-Villacís establece que el nivel de contaminación en Madrid es inversamente proporcional al número de coches que circulan, cuando la corrupción es constante. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 3 de julio de 2019

Acabarán siendo marxistas. La parte contratante de la primera parte... https://t.co/PiLC8rRnxo — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) 4 de julio de 2019

Almeida, por su parte, desde que no saca la moto no se entera

Los atascos tras la eliminación de Madrid Central que Almeida ya no comenta desde su moto https://t.co/jgjc3NMw8F — Tremending (@Tremending) 5 de julio de 2019

Como decimos, además de cancelar Madrid Central también han cancelado un concierto. El de Def Con Dos. Ya nos habíamos olvidado de aquellos tiempos...

Entre prohibir los coches contaminantes o Def Con Dos, Almeida ha elegido censurar la música. Por lo menos César Strawberrry no desprende NO2, alcalde! — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 5 de julio de 2019

Todas las primeras decisiones de las concejalías de Madrid del trifachito han sido DESHACER cosas: borrar un mural, cerrar un centro cultural, prohibir un cumpleaños, eliminar la presentación de un libro, censurar unas pancartas, quitar Madrid Central, cancelar un concierto... pic.twitter.com/LieMhrRWKZ — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) 4 de julio de 2019

El PP de Madrid ha censurado un concierto de Def Con Dos. El mismo PP que sigue con el discurso de que la izquierda se quiere cargar el Estado de derecho. Durante los últimos 4 años nadie censuró nada en Madrid, pero ha sido volver el PP al ayuntamiento y volver la represión. — The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 4 de julio de 2019

Argumentan que el cantante está condenado por un tuit

El Ayuntamiento a cargo de un partido condenado por corrupción suspende un concierto porque el cantante fue condenado por un tuit. pic.twitter.com/FXCFWtzRW9 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de julio de 2019

A partir de ahora, sólo los conciertos que le molen a Almeida

El Ayuntamiento de Madrid afirma que habrá conciertos de todo tipo: desde José Manuel Soto hasta Bertín Osborne, pasando por Taburete, Leticia Sabater y Marta Sánchez. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 5 de julio de 2019

Almeida prohíbe todos los conciertos, excepto los de Taburete.https://t.co/HeolMvQw0b — El Jueves (@eljueves) 5 de julio de 2019

Estos días la capital también acoge el Orgullo LGTBI. Un torero que sale en la tele ha dicho que habría que hacer otros orgullos. Pues quizá sí…

IMAGINATE UNA CABALGATA DE GILIPOLLAS https://t.co/1tbbXbKcSo — MALACARA (@malacarasev) 4 de julio de 2019

-A ver sr Fran Rivera, cuando yo le enseñe una cabalgata del orgullo gay, acuérdese que ellos están perseguidos ¿lo ha entendido?

+Sí

-mire, la cabalgata

+¿y para cuando el día el orgullo hetero? pic.twitter.com/bNFJsoR2CN — Víctor Izquierdo (@VictorIzquier2) 4 de julio de 2019

Para Fran Rivera el orgullo es esto

No le pidamos milagros pic.twitter.com/yHHE27Ti7T — ovetus ✈ (@ovetus09) 4 de julio de 2019

¿Por donde nos pasamos las opiniones de Fran Rivera? pic.twitter.com/o3s05F2B2Z — Ojete Ibérico (@elojeteiberico) 4 de julio de 2019

Fran Rivera tiene más luces en el traje que en la cabeza. — LarrySion (@LarrySion) 4 de julio de 2019

Jóvenes leer y estudiar o acabareis como Fran Rivera. — Sickboy (@DeSickboy) 4 de julio de 2019

Teo escucha las declaraciones de Fran Rivera. Da igual cuando leas esto. pic.twitter.com/kA8GIYnKmW — WONDER ARAN????????????️‍????????️‍???? (@tzantzi) 4 de julio de 2019

En Ciudadanos están indignados porque resulta que les rechazan en la celebración por la minucia de pactar con los que les quieren quitar sus derechos

Y ahora, si me disculpan, me voy a gobernar con VOX.https://t.co/WCxAyjY1tF — gerardo tecé (@gerardotc) 28 de junio de 2019

Y se quejan de que “se politice”

Imagen de Martin Luther King en su discurso sectario y politizado donde se excluyó al Ku Klus Klan por diferencias ideológicas. pic.twitter.com/KU0lGbydDe — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 30 de junio de 2019

Y es que hay gente que se está dando cuenta ahora que la ultraderecha es un pelín homófoba.

ESO, ESO, QUE LO DIGAN. QUE SEAN CLAROS DE UNA VEZ. https://t.co/tGQKzr68aw — Quique Peinado (@quiquepeinado) 3 de julio de 2019

Quién podía imaginárselo de un partido al que felicitaron el exlíder de Ku Klux Klan, Bolsonaro, Le Pen y la Fundación Francisco Franco

Breve resumen de la ideología que defiende y define a V0X. pic.twitter.com/dvvKU2Rfri — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) 3 de julio de 2019

Y en estas siguen las negociaciones. La vergüenza de los ciudadanos al ver el vodevil que tienen montado los partidos puede verse desde la Estación Espacial

- ¡Fistro!

- ¡Cobarderrr!

- ¿Pactamos?

- ¡No puedorrr!

- ¡Asexsuar!

- ¡Pecador de la pradera!

- ¡Hasta luego, Lucas!

- ¿Pactamos?

- ¡Por la gloria de mi madre!

- ¡Al ataquerrr!#PolíticaChiquita — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) 5 de julio de 2019

Ciertamente, el nivel es para llorar

Oye, es leer esto y estar deseando saber qué concejalías y consejerías les van a dar a esta gente Ciudadanos y PP. pic.twitter.com/sLi9jY0iKK — Carlos Hidalgo (@carloshidalgo) 3 de julio de 2019

Compro vocal y resuelvo: acojonado y culo. https://t.co/TxyEbSVw5P — Alvaro Velasco (@alvaro_velasco) 3 de julio de 2019

¿Qué pasa?¿Vosotros nunca os mosqueasteis con un colega? https://t.co/cTSPQO2bqe — Love Will Tear Us Aznar (@lwtuaznar) 3 de julio de 2019

Un grupo de borrachos en la barra de un bar tienen más educación que esta gente. https://t.co/Wk4cJuyemF — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 3 de julio de 2019

Estos tres están gobernando tu Comunidad Autónoma o tu ayuntamiento. pic.twitter.com/Pj9kug7vmx — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) 3 de julio de 2019

Las dificultades de Ciudadanos son normales: es muy difícil llegar a un acuerdo cuando no te sientas a negociar. Porque no se están sentando a negociar, para nada. No.

Dice Girauta que no se sentarán a negociar nada con VOX.

Se sientan a tomar café, para negociar se levantan. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 4 de julio de 2019

Ciudadanos y VOX están algo alterados y es normal. Cuatro horas tomando café en Murcia sin negociar nada altera a cualquiera. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 4 de julio de 2019

En cuanto a PSOE y Podemos, pues veremos cómo acaba. Esperemos que bien...

Sesión de embestidura. pic.twitter.com/tcCzGDC1Hc — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) 2 de julio de 2019

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Y a mis 36 años, así paso el rato. pic.twitter.com/KEiTzPWcBg — Tomàs Fuentes (@cap0) 4 de julio de 2019

Joder ¿Pero cuánto ha durado mi siesta? pic.twitter.com/jtaCr9xSLA — Adrián (@Adrijamondemono) 4 de julio de 2019

— Del 1 al 10, ¿cuánto de profundo te duermes?

— 18. pic.twitter.com/9D93LEOTj6 — SR.VEGETAL (@mejorchef) 4 de julio de 2019

Aquí vais todos muy de defensores de la presunción de inocencia hasta que Julio Iglesias tiene un juicio por una demanda de paternidad. — Kim Jong-un (@norcoreano) 4 de julio de 2019

Confirmado: la necesidad es la madre de toda ciencia. pic.twitter.com/CqsOELCBlW — ZOTON (@catacerca) 3 de julio de 2019

Señorias...

Cuando eres joven no sabes muy bien lo que eres....

???????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/0VwVYRPWS5 — TIP_ETERNO???????????? (@TIP_RETURNS) 5 de julio de 2019