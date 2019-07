Un vencejo es un ave migratoria que necesita un impulso si cae al suelo. Tiene las patas tan cortas que puede no volver a echar a volar. Un animal tan diminuto, protegido por la ley y al que no le viene mal un empujón para retomar el vuelo.

Una tuitera, consciente de este detalle y de la situación de los vencejos, que en verano aumentan su presencia en España, ha querido hacer un hilo para comentar consejos para ayudar a esta especie.

En él, da consejos para ayudar a estos pequeños animales. Lo mejor es llamar a los teléfonos de atención al ciudadano, pero en el caso de estar saturados, la tuitera da algunas pautas con las que colaborar en el caso de ver a estas aves en tierra.

Como solo en unos días varias personas me han preguntado por lo mismo, voy a dar unas recomendaciones porque por las altas temperaturas va a seguir pasando ⬇️

Son animales que viven casi constantemente volando, se alimentan en él cazando insectos e incluso duermen en el aire. El problema es que si caen al suelo, no pueden volver a despegar por las patitas tan cortas que tienen. pic.twitter.com/USTo4v6Uwq

Y como he dicho antes, es muy común en verano que puedan caer tanto los adultos como las crías, debido a las altas temperaturas. Una vez han caído, básicamente están condenados a morir. Los vencejos son aves protegidas por la ley, y se recomienda llamar al 112 si encuentras uno.

1⃣ Cogerlo con cuidado con las manos no dejando espacio para que mueva las alas, ya que sus pluma se estropean fácilmente y las necesita para volar. Se os va a enganchar con sus garritas, pero no preocuparse, son pequeñitas y no hacen casi daño.

