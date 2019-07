El emotivo recuerdo de un abuelo que ha conmovido las redes

La usuaria de Twitter, Jocelyn Hernandez, ha compartido en redes la original idea que tuvo su abuela tras el fallecimiento de su marido. Para no olvidarle, la abuela de Jocelyn, cogió las camisas que más utilizaba su abuelo, las hizo cojines y regaló uno a cada nieto.

El tierno detalle se ha viralizado en las redes y otra de las nietas, también ha subido la misma foto pero con otra camisa diferente.

Al parecer, esta práctica es más común de lo que parece y muchas personas han compartido los cojines confeccionados con la ropa de sus seres más queridos.

I sleep with my Popi pillow every night & it goes with me on every trip♥️???? pic.twitter.com/jiHLBGRJ7m

— kyra (@maayskyraa) 7 de julio de 2019