El mensaje de un inmigrante jornalero desde el campo a los “españoles de brazo en alto”

“España se levanta trabajando”. Es el mensaje de un jornalero inmigrante trabajando en el campo. Ha aparecido en las redes sociales, en un vídeo compartido por el tuitero Archibaldo Leach (@arxyeleach) y se ha hecho viral en los últimos días (suma ya más de 9.000 retuits y más de 18.000 “me gusta”)

Mensajito a los español muy españoles de brazo en alto pic.twitter.com/e8jnR5Xlmf — Archibaldo Leach (@arxyeleach) 6 de julio de 2019

Su protagonista aparece trabajando en un campo bajo el sol. En un momento, se para y comienza a hablar a cámara: “Cuando la gente dice, viva España o viva Vox (imita el gesto del saludo fascista) eso no hace falta. Viva España hay que hacerlo aquí. El español está aquí”, asegura. Y continúa: “Viva España, aquí. No así, no (vuelve a hacer el saludo fascista). Viva Vox, así, no. Es muy fácil hablar del campo porque no estás aquí. Puedes estar en tu silla y hablar mierda de los inmigrantes. Pero mira, esto es lo que levanta España”.

El vídeo recuerda a otro aparecido el pasado enero, donde otro joven inmigrante, Serigne Mamadou, se dirigía al líder de Vox, al que le decía: “Españoles primero soy yo, que estoy aquí en el campo dando caña".

El nuevo tuit ha tenido multitud de respuestas:

Todos MIS RESPETOS y ADMIRACIÓN.

ORGULLO OBRERO ✊ pic.twitter.com/ED2Nk1uTki — pipovic (@jesusencinanie1) 7 de julio de 2019

Este es mil veces más español que todos los fascistas, chupocteros, pijos de boquilla, etc. que seles llena la boca hablando de los inmigrantes con una banderita en la muñeca de españa. — perecioso (@enmirincon1) 7 de julio de 2019

Magnífico el mensaje del joven trabajador. Eso es ser patriota, no la banderita en la pulsera, ni votando partidos fascistas. Bravo por ti compañero obrero!!! pic.twitter.com/flAgqtw47S — Victory (@Victory091981) 7 de julio de 2019

Este hombre es mi hermano y mi compañero, aunque él sea inmigrante y trabaje en el campo y yo español y trabaje en la industria. Viva la clase obrera, sea nativa o extranjera ✊ — Anónimo ▼???? (@anarconimo) 7 de julio de 2019