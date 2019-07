Ya es martes, ¿cómo está yendo la jornada? Seguro que estáis teniendo mejor día que Arrimadas.

Desde esta mañana las redes están pidiendo su dimisión. Y es que resulta que un informe de la policía contradice la versión de Ciudadanos sobre los incidentes ocurridos en el Orgullo.

— The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 9 de julio de 2019

¿Todavía no la han cesado? #ArrimadasDimision https://t.co/i2Vwm7A0Mn

¿Todavía no ha dimitido @InesArrimadas por mentir descaradamente e inventarse agresiones que nunca ocurrieron en la celebración del Orgullo y que han sido probadas por informes policiales?

Al parecer Ciudadanos no siguió “en ningún momento las instrucciones policiales ni sus consejos”.

La actitud chulesca de Inés Arrimadas tampoco ha ayudado mucho a que el ambiente se relaje...

La actitud de Arrimadas durante toda la manifestación fue chulesca, provocadora, llegando incluso a enfrentarse verbalmente con los asistentes. No había visto a ningún político comportarse así nunca, ni a Rafael Hernando en sus 'mejores' tiempos #ArrimadasDimision pic.twitter.com/5c955E4htX

... pero eso sí, cuando creía que no le veían las cámaras su actitud cambiaba radicalmente. #ArrimadasDimision pic.twitter.com/BRGRHp5UIX

La situación duró horas y me consta que algunos de sus compañeros sucumbieron por el cansancio y tensión acumulada. Los propios simpatizantes de @CiudadanosCs son los que deberían pedir explicaciones a Arrimadas por llevarlos como lemmings directos al barranco #ArrimadasDimision pic.twitter.com/VZtHGvPrTC

Tal vez por ese motivo la llaman "la monta pollos".

La primera foto en #Cataluña la segunda en #Madrid y no quieren que le llamen #ARRIMADASMONTAPOLLOS pic.twitter.com/kd4Vrqu3Vc

Y ya no sólo eso ¡Hay un vídeo que se está volviendo viral en el que se ve un poco de cachondeo entre los líderes de Ciudadanos durante la manifestación!

Patricia, si quieres ser una actriz 360 habla con @PaquitaSalas porque a día de hoy no llegas ni a política 3 #ArrimadasDimision ????????

- @PatriciaReyesCs : “Corta, corta y empieza de nuevo que me da la risa” - Quita, es un directo.

De no creer... https://t.co/hhGxI1uIlE

Pese a ello un senador su propio partido la ha comparado con Rosa Parks pero lástima, el tuit ha desaparecido....

La buena noticia es que Rocío Monasterio ha pedido disculpas a Rivera por atacarle con su vida personal.

Claro, la mujer viene del “mundo de las obras”, se le nota…

No sabemos si Girauta venía de otro mundo cuando llamó "causita de izquierdas" al matrimonio homosexual...

— The CeяvantesFAQs (@CervantesFAQs) 8 de julio de 2019

Girauta llamó "causita de la izquierda" al matrimonio homosexual. Luego que por qué no son bienvenidos en el Orgullo LGTBI. pic.twitter.com/ClbvdAkgWx

Cambiando de tema... parece que entre Sánchez e Iglesias no hay entendimiento por el momento. Veremos qué pasa.

La reunión de "Sánchez e Iglesias" un fracaso. Y digo yo, "si Sanchez no quiere pactar con Unidas Podemos, ni con ERC, ni con Bildu, ni con los independentistas, ni con el PNV, ¿con quién quiere pactar? ¿con Ciudadanos? ¿Con Vox? ¿Con el PP? ¿Con quién?

Sánchez avisa a Iglesias de que irá a elecciones si no hay pacto en julio tras una reunión sin avances

LO ESTÁS VIENDO LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

if he fits, he sits

(thepioneerwoman IG) pic.twitter.com/5E0tWFVnj3

— Humor And Animals (@humorandanimals) 7 de julio de 2019