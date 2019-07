Esta es la cara de Ignacio Aguado cuando Errejón le recita las barbaridades homófobas y machistas de Vox

"Si mi hijo me dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología"; "¿Por qué los gais celebran San Valentín si lo suyo no es amor, es vicio?"; "De una puta solo puedes esperarte putadas"; "Hasta un gatillazo o no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer podría terminar con el impotente en prisión".

????"Si mi hijo dijera que es gay trataría de ayudarle. ¿Por qué los gais celebran San Valentín si no es amor, es vicio? De una puta solo puedes esperarte putadas"@ierrejon le 'recuerda' a @ignacioaguado algunas frases de @vox_es, el socio que necesita @CiudadanosCs y @populares pic.twitter.com/XGVSNVb5o1 — Cadena SER (@La_SER) 10 de julio de 2019

Estás son algunas de las frases que Iñigo Errejón (Más Madrid) ha leído durante su intervención en la Asamblea de Madrid mientras le preguntaba a Ignacio Aguado (C's) sobre cómo iban a ignorar ese tipo de lindezas soltadas por representantes de Vox.

“Esto son frases de representantes y de cargos públicos de la fuerza política que usted necesita para pactar un gobierno continuista tras 25 años con el Partido Popular. No ha salido de su boca ni de sus declaraciones una sola condena a estas frases”, explicaba Errejón.

La intervención ha sido aplaudida por muchos y ahora parece que la pelota está en manos de la formación naranja.

