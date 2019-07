«Si Arrimadas te vasila tú te calla y lo asimilah»: los mejores memes de la portavoz de Ciudadanos en el Orgullo LGTBI

No, no es una púgil de lucha MMA encarándose con su rival momentos antes de una pelea, son unas imágenes de Arrimadas durante la celebración del Orgullo LGTBI de Madrid. Esa marcha a la que fueron con una pancarta que no reivindicaba nada sobre el colectivo.

La actitud de Arrimadas durante toda la manifestación fue chulesca, provocadora, llegando incluso a enfrentarse verbalmente con los asistentes. No había visto a ningún político comportarse así nunca, ni a Rafael Hernando en sus 'mejores' tiempos #ArrimadasDimision pic.twitter.com/5c955E4htX — Adolfo Lujan (@Popicinio) 9 de julio de 2019

Un poco más de contexto para lo que sucedió el pasado domingo, tras el show montado por Ciudadanos, cuando también sabemos ya que un informe policial desmiente la versión de los de Rivera.

Las imágenes han dado la vuelta a las redes sociales y los tuiteros le han dado su 'toque' personal:

♥♦ツSeEh la ArRyh tE vasιℓa tu tEh kaiAah i lO AsimIlaaHhh♥♦ツ pic.twitter.com/86gOl20tZp — JP (@JohnPonstantine) 9 de julio de 2019

- ¿Han dejado de chillar los corderos, Clarise?

- ¿Hin dijidi di chillir lis cirdiris, Clirisi? pic.twitter.com/LDSXo9R9yj — Begotxu (@BegotxuBoo) 9 de julio de 2019

Que quiere ehh, que quiere tú....... pic.twitter.com/WfJoQoS7Xw — Creator Pijua (@pijua76) 9 de julio de 2019

Encuentras las 7 diferencias pic.twitter.com/EiEHcqz24i — Madre mía macho (@Victxrcs) 9 de julio de 2019

- ¡Sal de ese cuerpo! , ¡el poder fachito te obliga! pic.twitter.com/RayZXGBRgZ — robotronk (@robotronk1) 9 de julio de 2019

Me encanta esta escena de Rocky IV donde se masca la tensión... pic.twitter.com/aNM9A5xyDe — Carl Winslow (@CarlWinslou) 10 de julio de 2019

Primer dia a Twitter.

Primer any a Twitter. pic.twitter.com/o0oGQ1eolG — Lola Parks (@DolorsBoatella) 9 de julio de 2019

-¿Qué bicho será ese montapollos? Voy a ver...

- ¡AAAARGG, FASCISTA!

- ¡Coño, que susto! pic.twitter.com/wRT5rBRQT5 — Dios de la Panceta???? (@DiosPanceta) 9 de julio de 2019