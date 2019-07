“Querida Inés”, así comienza una carta en forma de hilo de Twitter dirigida a la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por el dramatugo, guionista y director Guillem Clua.

La misiva comienza con una foto de arrimadas en el Orgullo LGTBI de Madrid, donde la presencia de Ciudadanos (que rechazó firmar en manifiesto y acudió con una pancarta que no hacía referencia alguna al motivo de la marcha) fue recibida con abucheos y que ha acabado con el partido de Albert Rivera presentando una denuncia por “vejaciones y agresiones”. En la foto aparece una Arrimadas totalmente feliz. Una observación con la que Clua arranca.

Querida Inés, No puedo dejar de mirar esta foto. Esa mirada encendida de alegría radiante, de misión cumplida, de regalos de Navidad recién abiertos. Es la mirada de la niña que cumple sus sueños, la de la victoria a pesar de todos y a pesar de todo. pic.twitter.com/qTuy96fgKB — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Me habría encantado ver esa mirada en tu rostro en otras circunstancias. Era la misma mirada que teníamos todos, el millón y medio de asistentes a la manifestación del #Orgullo del sábado. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

En el hilo, que tiene miles de reacciones, también recuerda que en este Orgullo 2019 se pretendía homenajear a los mayores del colectivo. También recrimina a Arrimadas que se haya presentado “como una víctima”: “Serás una víctima cuando te echen de tu trabajo por ser LGTBI” o “cuando te escupan en el metro por besarte con tu novia”, asegura.

Celebrábamos los primeros 50 años de Stonewall, del principio de la lucha, del largo camino que nos permitió salir de los infiernos, y para hacerlo, homenajeábamos a los mayores, los pioneros que se rompieron la cara para que hoy pudiéramos gozar de algo cercano a la igualdad. pic.twitter.com/PhLKmEcnN9 — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Teníamos esa mirada lista, la misma que tú. Y también el grito en la garganta y la sonrisa siempre puesta, adornada de brillantina, música y amor, y siempre en el recuerdo, la certeza de que todos juntos somos mejores, de que nada se consigue si no vamos a una. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Todo eso daba sentido a nuestro Orgullo y alimentaba la esperanza de un mundo mejor para todos, hasta que apareciste tú. pic.twitter.com/fPUYGeC1GF — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Apareciste sin intención alguna de compartir el motivo de la manifestación. Ni siquiera quisiste firmar el manifiesto que le habría permitido a tu partido a participar sin problema alguno. https://t.co/u009RqJOJS — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

No podías firmarlo, porque eso implicaba denunciar tus pactos con la extrema derecha, a los que tú negabas haber llegado. Pactos a los que llegasteis en Andalucía y de los que hoy mismo tenemos foto en Madrid. pic.twitter.com/BvBlcl1YsQ — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Apareciste con una pancarta que decía “Al Orgullo vamos”. Ni una reivindicación para el colectivo, ni un recuerdo para los ausentes, ni un ápice de solidaridad con un colectivo discriminado que solo lucha por la igualdad. pic.twitter.com/geMW6RkvcB — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Apareciste con un lanzallamas y cargada de gasolina, para arrasar con la memoria de aquellos a los que queríamos homenajear. Allí solo importabas tú, tú y tu agenda, salir en los medios, correr un tupido velo sobre tus pactos con un partido que nos detesta. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Había que hablar a toda costa de otra cosa. Allí las víctimas teníais que ser vosotros. Y la estrategia estaba clara: la has llevado a cabo en Catalunya, en Euskadi, en el 8M (recordemos el "feminismo liberal")… ahora no ibas a ser menos. https://t.co/NI3Rh9a5dS — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Como siempre, tu intención era apalear al perro hasta que te mordiera y luego enseñar la herida a los medios. Pero te salió mal. Nadie te mordió. No mordimos el anzuelo. Estabais rodeados de cámaras y ni una grabó nada. pic.twitter.com/6IJM9jxQie — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Tuviste todo nuestro desprecio. Eso sí. Aún lo tienes y siempre lo tendrás por lo que has intentado hacer, pero no hubo violencia, no hubo agresiones, solo hubo un profundo, hondo y unánime rechazo. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Y a pesar de eso sonríes. Porque sabes que lo has logrado, que has roto consensos antes incuestionables, que los medios te han dado una plataforma para presentarte como una víctima, cuando la realidad es que tú jamás has sido víctima de nada. pic.twitter.com/ZkjhEdCr1P — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Serás una víctima cuando te echen de tu trabajo por ser LGTBI. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Serás una víctima cuando te escupan en el metro por besarte con tu novia, como acaba de pasar en Barcelona. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Serás una víctima cuando te peguen una paliza por Chueca porque no caminas como es debido. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Serás una víctima cuando te quieran imponer una terapia de conversión para que ames o seas lo que un obispo considera que es correcto. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Serás una víctima cuando tus representantes políticos te digan que eres un ciudadano de segunda o te convierten en un paria “que deja hedor en las calles”. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Serás una víctima cuando tus derechos sean moneda de cambio para que un partido que se denomina liberal ocupe cuatro sillones en un ayuntamiento. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Serás una víctima cuando formes parte de un colectivo discriminado que siempre se ha defendido con dignidad y sin violencia y a pesar de eso te llamen fascista. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Serás una víctima cuando desde los medios te llamen “gaytasuno”, “la manada de Marlaska” y otras lindezas y no se dé voz a nadie que te defienda. — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019

Pero nada de eso te ha pasado a ti. Por eso no entiendo tu sonrisa...

Hasta que me doy cuenta de que la tuya no es la sonrisa de la víctima que ha dejado de serlo... — Guillem Clua (@guillemclua) 10 de julio de 2019