El líder de Vox ha vuelto a dejar claro que le interesa más bien poco la cuestión del cambio climático. Esta vez lo ha dicho en Espejo Público durante una entrevista con Susana Griso.

“¿Qué hace usted a diario para luchar contra el cambio climático?”, le ha presentado Griso durante la conversación.

Abascal ha respondido sereno que no es un tema que le interese con estas palabras: “Yo desconozco las cuestiones científicas y he de reconocer que no estoy en ese debate. Me gusta mucho el campo, la naturaleza y tengo una preocupación con la conservación. El debate del cambio climático, si es un cambio natural, si es un cambio que obedece al ser humano... pues es algo que desconozco realmente”.

Muchos tuiteros han destacado el "nivelón" del lider de Vox. Además, no es la primera vez que ocurre una cosa parecida. En enero de este año, durante su participación en un encuentro del Club Siglo XXI el político utilizó el típico "no sabe no contesta" con varias preguntas de salud, economía, hacienda y urbanismo.

- ¿Qué hace usted para luchar contra el cambio climático? - Santi Abascal: "Lo desconozco. A mí me gusta mucho el campo". 2,6 millones de españoles lo han votado para presidente del gobierno. pic.twitter.com/Mbae3pD1LW — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 11 de julio de 2019

La indigencia intelectual de este inculto personeje es la viva imagen de la ultraderecha española,y que el PP no se sonrroje de pactar con ellos peligroso y que C's pacte a escondidas con ellos un insulto al progreso de un pais paralizado hace 44 años. — Manuel Ordoñez Piperona (@ManuelO99513794) 11 de julio de 2019

Pasea con el caballo para dejar abono natural. — Titania Art Gallery (@TitaniaArtG) 11 de julio de 2019

Mi pregunta a todo esto es... este hombre que dice ser político... no está al tanto de las políticas de la comunidad internacional acerca del cambio climático de las medidas que cada país esta adoptando? No lee las noticias? — Edur (@Edur91566476) 11 de julio de 2019

Lo más triste es pensar en sus votantes...la verdad como dijo el gran @_Queque_ lo mejor es dejarles hablar para saber lo poco que aportan…. — Adrian Jose (@Adrianjose1987) 11 de julio de 2019

Espero que cuando mi generación podamos votar arreglemos lo que se nos va a venir encima. — Marta Tello (@martatello__) 11 de julio de 2019